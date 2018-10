Carlos Barbero, ciclista profesional del equipo Movistar Team, subió este viernes a Twitter la foto de lo que se encontró mientras entrenaba por la carretera y la imagen ha provocado la indignación de muchos usuarios.

En ella se ve la carretera BU-P-1001 recién asfaltada. Todo bien si no fuera por un detalle: el arcén no se ha mejorado en absoluto. Justo el tramo por el que deben circular los ciclistas.

"Gracias a los que tienen en cuenta a los CICLISTAS cuando se reasfaltan carreteras... Desconozco lo que cuesta 40cm más de asfalto pero estoy SEGURO que vale menos que UNA VIDA. Carretera BU-P-1001", ha escrito a modo de denuncia.

La imagen ha generado la indignación de muchos en Twitter y un amplio debate en esa red social, donde la imagen acumula 1.400 me gusta y más de 700 retuits en un día:

Ojo! Luego se enfadan porque no vamos por los arcenes (llenos de cristales, piedras, etc, lo cual los hace una pista de obstáculos...)

Esto mismo han Hecho en madrid. Carretera Valdemoro-Ciempozuelos altamente frecuentada por ciclistas arcén no asfaltado. No tiene sentido

Supongo que lo hacen para que no storbais en la carretera personalmente me parecería bien que no haya ciclistas en la carretera

No se puede asfaltar porque no depende de ellos, depende del tipo de vía que sea, no hay nada que hacer en este sentido por mucho que queramos. Más arcén, más velocidad permitida. Más km de carril bici es lo que se necesita, pero carril bici de verdad, no de paseo y por postureo.