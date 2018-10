Un padre da una lección de deportividad gracias a una sorprendente foto de Messi y Luis Suárez

El usuario de Twitter @vicentemarcador se ha convertido en una tendencia en esa red social este fin de semana gracias a la auténtica lección de deportividad que ha dado.

El hombre ha subido una foto antigua en la que aparecen los jugadores del Barcelona Messi y Luis Suárez viendo relajadamente y muy sonrientes un partido de las categorías inferiores del club. No se refleja en sus caras la más mínima señal de enfado ni tensión.

"Saliendo de ver un partido de Alevines de mi hijo y llego a la siguiente conclusión. Apreciado padre, si ellos no dan indicaciones a sus hijos, tú que no tienes ni puta idea tampoco lo hagas. Tu hijo, como el mío, dudo que lleguen a jugar en tercera, pero yo sí que lo sé. Tú no", es el mensaje.

Saliendo de ver un partido de Alevines de mi hijo y llego a la siguiente conclusión. Apreciado padre, si ellos no dan indicaciones a sus hijos, tu que no tienes ni puta idea tampoco lo hagas. Tu hijo, como el mío, dudo que lleguen a jugar en tercera, pero yo sí que lo sé. Tu no. pic.twitter.com/VRPbVwekmC — Vicente Marcador (@vicentemarcador) 13 de octubre de 2018

En otro tuit, Vicente Marcador añade junto a la misma foto: "Y si estos no cuestionan al entrenador ni dan órdenes, tú tampoco lo hagas".

Y si estos no cuestionan al entrenador ni dan órdenes, tú tampoco lo hagas pic.twitter.com/EAPsRyJWDn — Vicente Marcador (@vicentemarcador) 13 de octubre de 2018

El tuit ha tenido un gran acogida en la red social y, de hecho, en un sólo día acumula más de 5.500 retuits y 10.000 'me gusta'.