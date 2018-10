La brillante reflexión de Bob Pop sobre la polémica de 'OT', Mecano, la ofensa, el "pollaviejismo" y la homofobia

Bob Pop (Roberto Enríquez) se ha convertido en un líder de opinión en lo que a la polémica de la letra de Quédate en Madrid, de Mecano, se refiere. El colaborador de Late Motiv (Movistar+) lleva escribiendo tuits sobre la "mariconez" desde que las redes empezaron a hervir, pero con el último ha zanjado el tema de una forma brillante.

A ver. Lo de la mariconez. Y acabo:

No me ofende.

No me ofenden los que no se ofenden.

No me ofenden los que se ofenden porque otros se ofenden.

No expendo títulos de pollaviejismo ni homofobia.

Yo me limito a aprovechar el jaleo para arrear a Mecano, que nunca me gustó.