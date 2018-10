Las potentísimas frases sobre el cáncer de Pau Donés y Pablo Motos en 'El Hormiguero' que arrasan en redes

Pau Donés, cantante de Jarabe de Palo, ha ido a divertirse este martes a El Hormiguero. A divertirse, desde luego, porque ha llegado cargado de energía positiva y ha contagiado al programa.

El músico sufre cáncer de colon; se trató en 2015 pero en 2017 anunció que su tumor había vuelto.

Donés ha revelado que se retira temporalmente para descansar, algo que no tiene nada que ver con el cáncer sino que ya lo tenía planeado. El cantante ha tenido una charla interesantísima sobre su enfermedad con Pablo Motos que ha dejado estas imponentes frases:

Yo nunca fui al médico... y fue una cagada. Un día, de repente me encontraba muy cansado. Entonces fui al médico, y me diagnosticaron cáncer de colon. Y solo cuarenta días después, me encontraron 14 bultos en el hígado. Luego otros tres