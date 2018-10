Eva González: "Me gustaría ver a Roberto Leal presentando 'MasterChef"

El nombre del presentador de La Voz(Antena 3)se ha mantenido en secreto (casi) hasta el último momento. Por eso, cuando salió a la luz este miércoles se convirtió en Trending Topic durante horas. La elección de Eva González para conducir el programa ha sido muy bien acogida en general, especialmente por tratarse de una mujer, algo que los seguidores del formato habían pedido en numerosas ocasiones pero que a ella no le parece tan importante. Lo esencial para González es la nueva etapa que empieza, cargada de ilusión y sin perder la sonrisa, su sello personal.

En una conversación telefónica con el HuffPost, la presentadora de La Voz ha revelado a quién le gustaría ver ocupando su lugar en MasterChef, si es que alguien le tuviese que sustituir, cómo afronta su regreso a una cadena privada y si Operación Triunfo puede convertirse en una referencia para la nueva edición de La Voz.

¿A quién te gustaría ver presentar MasterChef, ahora que dejas el programa?

No sé si buscarán a alguien, no tengo ni la menor idea, no me lo he planteado. Cuando me fui para dar a luz, que casi tengo al niño en la cocina, se quedó sin presentador. No sé si lo dejarán solo con los jueces.

Pero si estuviese en tu mano recomendar a alguien para ocupar tu lugar, ¿a quién te gustaría ver ahí?

A Roberto Leal. Es un presentador de 10, buena persona y lo bordaría. Lo que pasa es que no creo que le diera tiempo ya, con todo lo que tiene que hacer.

Se ha valorado sobre todo que sea una mujer la presentadora de La Voz.

A mí me da igual. Si fuese un hombre también me parecería bien, no creo que la decisión se haya tomado con respecto al género, habrán visto otros factores. Yo no lo veo tan importante.

¿Cómo afrontas el paso de una cadena pública a una privada?

No es la primera vez. La primera vez que me puse frente a una cámara fue en Antena 3 hace 15 años, en UHF, un programa que presentaban Nuria Roca y Florentino. Es volver a Antena 3. He trabajado en todas las privadas menos en Cuatro.

Este programa es muy viral incluso antes de su estreno. Cada paso que des se va a mirar con lupa en las redes...

Eso no me preocupa. Las redes son una herramienta más para llegar al público. Nos debemos a ellos y debemos mantenerles informados de lo que está pasando. Es una parte más.

Tu nombre ha sido muy bien acogido, pero también hay quien ha criticado que no se apueste por caras nuevas y que siempre sean los mismos presentadores los que acaparan todos los programas.

Hay de todo en la viña del señor. Habrá a quien le guste mucho y quienes estén horrorizados con que sea yo. Caras nuevas sí que hay, pero a lo mejor quieren a alguien que haya tenido más bagaje en programas. Llevo diez años presentando Se llama copla.

Aunque La Voz no tenga esa parte de reality, ¿ves en OT una referencia? Es un programa que también llegó de otra cadena y resurgió de otra forma.

No. Son programas completamente distintos. OT es otro formatazo, pero La Voz tiene otros componentes. A parte de tener música y voz en directo, no ves a quién estás evaluando, coges a una persona sólo por su voz, y es lo que buscamos: la mejor voz de España, y es lo que vamos a hacer, encontrarla.