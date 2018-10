La aplaudida reflexión de Alba de 'OT' sobre la palabra "arreglada"

Esta edición de Operación Triunfo está dando mucho que hablar, además de a nivel musical, en asuntos lingüísticos. Después de la polémica de la palabra "mariconez" en la canción Quédate en Madrid de Mecano, sus alumnos han continuado con las reflexiones sobre algunas expresiones coloquiales, que tienen un significado machista u homófobo.

La última en hacerlo ha sido Alba Reche, que dijo este viernes durante una clase en la Academia que no estaba cómoda con la expresión "ir arreglada" en referencia a una mujer que va con ropa elegante o muy maquillada.

Me encanta que tengan tanto cuidado con las palabras que dicen, son maravillosas #OTDirecto19OCTpic.twitter.com/kurLjSkijF — Celia 🌈 (@waIkyrie) 19 de octubre de 2018

"No me gusta la palabra arreglada", señala la triunfita, a la que la profesora de imagen, Andrea Vilallonga, le preguntó el por qué. "Es como que había algo mal y tienes que arreglarte para alguien o para algo", añadió Reche, que acabó con un "entendemos el concepto, pero no me gusta utilizarlo".

La profesora, que al principio pareció no entender su reflexión, acabó admirando la cuestión. "Lo que aprendo yo con vosotros", acabó diciendo Vilallonga.

El vídeo del momento ha tenido en Twitter más de 7.200 Me gusta y 2.300 retuits, aunque en los comentarios ha cosechado tanto críticas como aplausos.