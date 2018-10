Pilar Rubio: "Las que reclaman el feminismo en plan radical tendrían que apoyar al resto de mujeres"

Pilar Rubio ha vuelto a hablar sobre la polémica de su incorporación a El Hormiguero antes de finalizar su baja de maternidad. Lo ha hecho en una entrevista publicada este sábado en la revista XL Semanal, en la que habla del kick boxing y los numerosos deportes y artes marciales que practica.

Al hablar de las críticas que recibió la presentadora en redes sociales, Rubio ha cargado contra el feminismo "extremo". "Quizá todas estas que reclaman la igualdad o el feminismo en plan radical tendrían que apoyar al resto de las mujeres, que hagamos una piña y a partir de ahí se podrá construir algo bueno", ha señalado.

También ha cargado con las mujeres que critican a las que no cuidan a sus hijos por trabajar (como le ocurrió a ella). "Veo que muchas madres que critican a otras porque no están con sus hijos debido a que están trabajando, a lo mejor, en vez de estar criticándolas por las redes, deberían estar cuidando de sus hijos. O a lo mejor es que les sobra el tiempo, porque, si están tan ocupadas, ¿qué hacen en Internet?", ha añadido.

La colaboradora de El Hormiguero ha hablado también de su situación laboral y ha justificado así su decisión de incorporarse antes a su puesto de trabajo. "Soy autónoma. No todo el mundo es funcionario y no todo el mundo tiene las mismas condiciones laborales. Yo decido cuándo me incorporo a trabajar y tengo mis razones personales para hacerlo. Y creo que eso se tiene que respetar", ha sentenciado.