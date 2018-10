Por qué esta tarde no verás 'Sálvame Limón' en Telecinco

Si has encendido tu televisor esta tarde y no has encontrado Sálvameen Telecinco, no te asustes (ni tampoco te alegres demasiado). Ni tu tele está rota ni esto durará más de un día. Este martes la cadena de Mediaset ha optado por un formato diferente del programa presentado por Jorge Javier Vázquez. ¿El motivo? La presentación de Kara Sevda, la telenovela turca de éxito que se estrena simultáneamente en Energy, Divinity, Be Mad, Mitele y Telecinco.

Según ha anunciado la propia cadena, Sálvame acogerá a partir de las 16:05 el visionado exclusivo del primer capítulo de la serie y además contará con una ambientación especial para la ocasión y con un grupo de famosos del panorama nacional que acudirán como invitados.

El plató se transformará en un salón de té donde los colaboradores debatirán con los invitados sobre los amores imposibles de los colaboradores y se rememorarán los de numerosos famosos, en relación a la trama principal de la telenovela. Como colofón, el programa contará con una actuación especial de un derviche que bailará la reconocida danza giratoria típica de Turquía.

Esta no será la única apuesta de Mediaset por esta nueva ficción, que fue galardonada en los Emmy 2017 con el premio a Mejor Telenovela. A las 15:00h Cazamariposas 1ª ediciónrealizará una crónica especial de la llegada de los actores a la alfombra roja del plató de Telecinco a cargo del reportero Sergio Silva. Además, desde la cadena han informado que otros formatos comoEl programa de Ana Rosay First Datesapoyarán y mencionarán en sus espacios a Kara Sevda.

¿De qué va la telenovela?

Si te quieres enganchar a la serie ya que no has podido ver el programa, cada día se emitirá un doble capítulo en Divinity y este martes, después de la emisión simultánea, podrá verse el segundo en esta cadena de Mediaset.

Mediaset Escena de 'Kara Sevda'.

La ficción aborda el romance entre Kemal, el tercer hijo de una familia de clase media, y Nihan, miembro de una familia rica que no está a gusto con los privilegios de su clase. Entre ambos surge el amor a pesar de las dificultades. Pero no todo va bien, Nihan es obligada a casarse con Emir, un rico empresario con el que forma un matrimonio aparentemente perfecto. Por su parte, Kemal decide aislarse de todo y dedicarse a su trabajo en la localidad minera de Zolgundak, pero un accidente le hace volver a Estambul y afrontar su pasado.