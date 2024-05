Recuerdan lo que hizo la reina Letizia en 2022 tras lo que ha pasado con Ayuso y una diputada del PP

La Comunidad de Madrid ha celebrado este jueves los actos del Dos de Mayo. El institucional se ha celebrado en la Puerta del Sol de Madrid y ha estado presidido por la dirigente madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

Pero ha habido una llamativa anécdota con el vestido de la presidenta del PP de Madrid justo antes de que arrancara la cita.

Tal y como ha informado la Cadena SER, la vicesecretaria de movilización y reto digital del Partido Popular, Noelia Núñez, ha vivido una mañana bastante diferente.

La casualidad hizo que la diputada popular eligiera el mismo vestido que se había puesto Ayuso para celebrar el Dos de Mayo. Pero, lo llamativo, fue la reacción.

Ha relatado al medio radiofónico que equipo cercano a la presidenta madrileña, el de Miguel Ángel Rodríguez según El Español, ha buscado otro vestido para Noelia Núñez de color rojo.

"La presidenta va de rojo, va muy guapa, con un vestido de flecos", era algunos de los mensajes enviados por la gente cercana a Ayuso antes del acto. "Me encajaba perfectamente con la descripción del vestido que yo llevaba en ese preciso instante, así que, he conectado en directo con Telemadrid y he visto que, efectivamente, pues, llevábamos ese mismo vestido", ha asegurado la vicesecretaria del PP.

Noelia Núñez ha confesado que no ha tenido ningún problema en deshacerse del vestido porque "la presidenta es la protagonista" y "los focos tienen que estar en ella".

Pero, tras la anécdota, algunas personas se han acordado de lo que hizo la reina Letizia justo hace dos años, en mayo de 2022, cuando coincidió en un acto con una premiada que llevaba el mismo vestido.

El usuario @DiegoRBCA ha comparado lo que hizo la reina Letizia con la decisión adoptada por el equipo de Ayuso. "Ayuso le hubiese pedido que se cambiara el vestido, como ha hecho hoy con una compañera suya del PP durante las celebraciones del 2 de mayo en Madrid. A la Reina Letizia le ocurrió lo mismo en la entrega de unos premios, pero la reacción fue muy diferente", ha señalado.