Enrique Corominas es el ilustrador que los españoles identifican con Canción de Hielo y Fuego, la saga de libros en la que se inspira la serie de Juego de Tronos, el elegido por Ediciones Gigamesh para hacer las portadas de las novelas.

Corominas ha protagonizado un aluvión de locura entre los fans de la serie del mundo entero por un intrigante tuit sobre su trabajo:

No es para Fuego y sangre. Yo nunca hablo de portadas sin spoiler.

El dibujante ha aclarado que no se trata de Fuego y Sangre, el libro sobre la dinastía Targaryen (la de Daenerys) que sale a la venta en unas semanas.

Muchos fans especulan con que podría tratarse de la portada de Vientos de Invierno, el sexto libro de la saga, aún por anunciar, que contará una historia completamente distinta a la de la serie y aún desconocida para el mundo entero.

¿Podría ser? También se lo ha preguntado el portal Winter is Coming, líder en noticias sobre la serie, que ha viralizado el tuit que ha provocado un terremoto entre los seguidores de los libros.

Quisiera soñar pero como me ilusione mucho y luego no sea Vientos me veré obligado a matarte...



xP