Una australiana intenta hacer una tortilla y el monstruo que le sale ya es historia de la gastronomía

Una mujer australiana ha causado el espanto unánime de los españoles tras compartir en redes sociales la "tortilla" que salió de sus fogones hace unos días.

En su publicación, además de la fotografía del invento, repugnante para muchos, ofrece la lista de ingredientes: "10 huevos. 2 patatas. Una cebolla. Chorizo. Dos tomates. Un puñado de aceitunas". Y se permite aconsejar un horario para degustar su emplasto: "Una bestia de tortilla española para el brunch o el almuerzo".

10 eggs. 2 potatoes. An onion. A chorizo. 2 tomatoes. A handful of olives. A beast of a Spanish omelette for brunch/lunch pic.twitter.com/ByNTT7LHXA

Como dijo el cocinero Chicote, uno de los muchos españoles que ha replicado con espanto a la mujer, lo único cierto de ese plato es que es "una bestia". Inmunda, creen muchos.

La tortilla española es un asunto muy serio, y este ataque a la gastronomía ha causado una ola de indignación generalizada, en forma de chistes e ironías:

OMG WHAT THE HELL IS THAT MONSTER YOU HAVE CREATED