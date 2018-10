Hallan artefactos explosivos cerca de las casas de los Clinton y los Obama

Las autoridades han encontrado sendos artefactos explosivos cerca de las residencias que Bill y Hillary Clinton tienen en la localidad de Chappaqua, al Norte de Nueva York (EE.UU.), según informan medios locales, así como de Barack Obama.

De acuerdo a The New York Times, el objeto dirigido a los Clinton fue descubierto por un técnico que revisa el correo del expresidente y la excandidata presidencial y, aunque no precisa dónde, el canal NY1 afirma que se trata de su residencia en la localidad de Chapaqqua.

La Oficina Federal de Investigación (FBI) había iniciado este martes una investigación sobre otro artefacto explosivo hallado en el buzón de la residencia del multimillonario y filántropo estadounidense George Soros, al norte del estado de Nueva York.

Un empleado de Soros halló ayer tarde el paquete en el buzón de la residencia, en los suburbios al norte del estado, y aseguró a las autoridades que le pareció ser un dispositivo explosivo, por lo que lo llevó a un área boscosa y llamó a la policía.