¿Qué es el impétigo, la afección de la que se han detectado 17 casos en Cataluña?

Un total de 17 brotes de impétigo, una infección en la piel de carácter leve pero muy contagiosa, causada por una bacteria estafilococo o estreptococo, se han declarado en varias escuelas en Cataluña. Según informa la Agencia EFE, 12 de los casos se han dado en Barcelona.

Las escuelas donde han aparecido casos han enviado circulares a los padres de los alumnos para advertirles de ello y recomendarles que consulten a sus pediatras.

Pero... ¿qué es en realidad el impétigo y cómo se contagia?

¿Qué es?

Fuentes del Departamento de Salud de la Generalitat y de la Agencia de Salud Pública de Barcelona (ASPB) afirman que se trata de una afección frecuente de la piel, que se reproduce habitualmente durante el verano y principios del otoño, ya que se ve favorecida por el calor y la humedad, y que se multiplica en entornos con mucha gente, como un colegio. Puede afectar a personas de cualquier edad, a pesar de que es más frecuente en niños, sobre todo de entre dos y cinco años.

Este mal es causado por la infección de un grupo de bacterias llamadas estreptococos o por estafilococos (estreptococo beta hemolítico A y estafilococo aureus).

¿Cómo se contagia y qué síntomas tiene?

La ASPB ha informado de se contagia fácilmente por contacto y se caracteriza por la aparición de llagas rojas en la cara o similares a una espinilla rodeadas por piel enrojecida, especialmente alrededor de la nariz y la boca, las manos y los pies, que rápidamente evolucionan a vesículas o ampollas llenas de pus y luego a costras de color miel, una vez que se rompen.

¿Cómo se previene el contagio?

Para prevenir los contagios, la ASPB ha recomendado minimizar el contacto con las personas que lo tienen (el roce con lesiones de una persona infectada es el medio más común de propagar la enfermedad) y no compartir toallas, ropa, juguetes o máquinas de afeitar, donde también se hace resistente. Conviene, además, lavar la ropa cada día y con agua caliente, llevar las uñas muy cortas y limpias para no dar lugar a arañazos y evitar tocarse las lesiones (por más que puedan picar, que pica). Si no queda otra que tocar las heridas, como le puede pasar a un padre, es necesario lavarse las manos con agua y jabón.

¿Cómo se trata?

Con antibióticos. Hay que curar las lesiones de la piel con cremas recetadas por un profesional, aunque en algunos casos más graves se manda, también, un antibiótico por vía oral.

Ante la sospecha de que se puede tener impétigo, se recomienda consultar al médico de familia, al pediatra o al dermatólogo.

¿Cuándo es seguro volver a la escuela?

Según Salud Pública, los niños que hayan sufrido la infección pueden volver a asistir a la guardería o a la escuela después de 48 horas de haber iniciado el tratamiento.