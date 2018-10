La genial reacción de un padre después de que su hijo sufriese 'bullying' por pintarse las uñas

El periodista Aaron Gouveia comparte en su cuenta de Twitter @DaddyFiles, anécdotas de sus hijos. La última y más triste tuvo lugar este martes cuando el mediano, Sam, le llamó porque le hacían bullying en la guardería. ¿La razón? Llevar las uñas pintadas.

La terrible anécdota ha servido para que su padre lanzase un hilo en Twitter, que acumula más de 66.000 Me gusta, en contra de la masculinidad tóxica.

"Este es mi hijo, Sam, tiene cinco años y hoy ha aprendido lo mierda y dolorosa que es la masculinidad tóxica", comienza diciendo el padre, que busca reivindicar las normas de género que afectan tanto a niños como a adultos.

This is my son, Sam. He's 5. And today he learned how shitty and harmful #ToxicMasculinity is. My rage meter is spiking right now so excuse me if this is a little raw but there are some things I want to say about BS #gender norms (a thread) pic.twitter.com/NtoE2VHKsU — Daddy Files (@DaddyFiles) 23 de octubre de 2018

Gouveia empieza presentando a su hijo y dice que hace tanto cosas que se consideran de chicos entre las que se encontrarían jugar con camiones o hacer deporte, como otras que son consideradas de chicas.

Sam is my middle child & he's a terror. A "boy's boy" as so many (not me) would say. He's rough and tumble, he's loud, he's always dirty, loves trucks, plays sports and knee drops me from the couch. But he also loves a lot of "girl" things. — Daddy Files (@DaddyFiles) 23 de octubre de 2018

Sam has a collection of purses because he likes to carry things around. And he also loves to have his nails painted bright colors because he thinks they "look beautiful." And he's right – they are beautiful... pic.twitter.com/tdMdpJZH5w — Daddy Files (@DaddyFiles) 23 de octubre de 2018

"Sam tiene una colección de bolsos porque le encanta llevar sus cosas ahí, también pintarse las uñas porque piensa que así están bonitas. Y lleva razón, están preciosas", continúa antes de presentar la verdadera y triste razón de sus publicaciones: las normas de género que no le permiten llevar las uñas como quiere.

So he proudly wore his red nail polish to kindergarten this morning because Sam has absolutely no concept of nail polish only being for girls or reason to think anyone would possibly have a problem with beautiful nails. pic.twitter.com/WsHHupgw9H — Daddy Files (@DaddyFiles) 23 de octubre de 2018

"Decidió lucir orgulloso sus uñas pintadas de rojo en la guardería esta mañana, porque él no tiene ese concepto de que la pintura de uñas es solo para chicas y no entiende que alguien podría tener algún problema con esas uñas tan bonitas", escribe. Sin embargo, sí que lo tenían y "muy grande". "Sam fue ridiculizado todo el día por llevar las uñas pintadas. Le pusieron apodos y le dijeron que se las quitase", añade el padre, que recalca que esto duró todo el día.

But his classmates did have a problem. A big one. Sam was ridiculed for being a boy with nail polish. They called him names and told him to take it off. This lasted the entire day. — Daddy Files (@DaddyFiles) 23 de octubre de 2018

He called me at work, his words barely decipherable through the sobs, and I told him nothing those kids say matters. That his nails are BADASS! And the only thing that matters is whether he likes his nails. And then my heart broke... — Daddy Files (@DaddyFiles) 23 de octubre de 2018

"Me llamó al trabajo y apenas le entendía entre los sollozos. Le dije que lo que le dijeran los otros niños no importaba. ¡Esas uñas son geniales!", señala el padre en las publicaciones, donde cuenta que la respuesta del niño fue decirle que quería que viniese su madre a quitárselas.

I told Sam he could take off the nail polish if he wanted but lots of guys wear it like Thor (@chrishemsworth) & Capt. Jack Sparrow. He asked if his fav football player @robgronkowski did. I'm not sure but I told him yes. Sorry, Gronk. — Daddy Files (@DaddyFiles) 23 de octubre de 2018

Entonces, Gouveia decidió tirar de un arma que nunca falla entre los niños: los personajes de las películas.

I told Sam he could take off the nail polish if he wanted but lots of guys wear it like Thor (@chrishemsworth) & Capt. Jack Sparrow. He asked if his fav football player @robgronkowski did. I'm not sure but I told him yes. Sorry, Gronk. — Daddy Files (@DaddyFiles) 23 de octubre de 2018

"Le dije a Sam que podía quitárselas si quería, pero que muchos chicos como Thor o el Capitán Sparrow las llevaban. Me preguntó que si su jugador de fútbol americano favorito, Rob Gronkowski, las llevaba. La verdad que no estoy seguro, pero le dije que sí", detalla el padre antes de contar que el niño finalmente se las dejó pintadas.

After careful consideration, he's leaving it on. Because he likes it and it makes him feel good. Then Sam's 10-year-old brother painted HIS nails in solidarity with his sibling, at which point I nearly cried. — Daddy Files (@DaddyFiles) 23 de octubre de 2018

"Lo hizo porque le hacen sentir mejor y porque le gustan. Entonces, su hermano mayor de 10 años se pintó las suyas para solidarizarse. Estuve a punto de llorar", relata el padre, que decidió pintarse también las suyas.

That moved me to paint MY nails. Sam picked out this color called "Main Squeeze" & I think it's understated but lovely. Sam is sticking with red because "it's pretty and good luck for the @patriots." #ItsOnlyWeirdIfItDoesntWorkpic.twitter.com/KtuwldiEJw — Daddy Files (@DaddyFiles) 23 de octubre de 2018

"Cogió el color llamado 'estrujón fuerte' y pensé que era tierno. Sam usa el rojo porque es 'muy bonito y le da suerte a los Patriots", dice el padre, que defiende que los "padres intolerantes y su descendencia" no ganarán la guerra, aunque hayan conseguido ganarle la batalla y que gracias a niños que ignoren esos comentarios, otros en un futuro no sufrirán bullying.

Be brave and shine bright, my beautiful polished boy. Know that mom and dad always have your back and if the rest of the world has a problem with your nails, they can check out my nail polish! pic.twitter.com/fvjD2IZnNQ — Daddy Files (@DaddyFiles) 23 de octubre de 2018

"Sé valiente y brilla mucho. Mi niño precioso con las uñas pintadas, que sepas que mamá y papá siempre te apoyarán incluso si el resto del mundo tiene un problema con tus uñas. ¡Pueden ver las mías!".