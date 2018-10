Esta teoría podría desvelar el título de 'Los Vengadores 4'

El éxito de la tercera entrega deLos Vengadores, que se estrenó este 2018, ha hecho que los seguidores de la saga de Marvel estén ya expectantes con la cuarta cinta, que tiene previsto su estreno en mayo de 2019. Entre las especulaciones sobre los protagonistas de esta cinta, los flashbacks e incorporaciones que planea Marvel, lo que más expectación ha despertado es el título.

Mientras que algunos apostaron por la teoría que se llamará End Game, otros señalan que el nombre sería Aniquilación. Y estos últimos parecen no estar nada desencaminados. El usuario de Reddit HeisenDiaN ha compartido una última aportación que sostiene esta teoría: este título ya se mencionaba la segunda cinta de la saga, La era de Ultrón.

Concretamente, el usuario señala a la escena en la que aparece Visión, introducido por Thor, y los demás héroes se plantean si pueden o no confiar en él. Para demostrar si merece o no la confianza del grupo, la Bruja Escarlata se ofrece a leerle la mente y le dice: "He mirado en tu cabeza y he visto Aniquilación".

Más claro agua, puede que este usuario de Reddit haya hecho como ella y le haya leído la mente al director Joe Russo a la hora de titular la película o que este que haya tomado inspiración de otra cinta anterior para bautizarla, como ya hizo con Infinity War. De hecho, esta teoría gana fuerza dado el final de la tercera película en la que toda la humanidad acaba destruida, aniquilada.

Para confirmarlo no habrá que esperar mucho. La productora y Russo han anunciado que darán a conocer el título de esta entrega antes de que acabe 2018.