Corría agosto de 2013. La por entonces secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, declaraba ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz por la trama Gürtel. Y su argumento básico cuando era preguntada por temas complejos se limitó a tres palabras básicas: "No me consta".

Sólo se salió de esa senda cuando responsabilizó al por entonces líder del partido y presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de la indemnización en diferido pactada con el extesorero en una reunión a la que también asistió Javier Arenas.

Este martes, han salido a la luz los audios que demuestran que De Cospedal se reunió con el comisario Villarejo en su despacho de la calle Génova para abordar el 'caso Gürtel'. El encuentro se produjo a finales de julio de 2009.

En la reunión, en la que estaba presente Ignacio López del Hierro, marido de Cospedal, el comisario informó de los movimientos policiales sobre investigaciones por corrupción abiertas al PP, algo que podría demostrar que a De Cospedal le constarían muchas más cosas de las que reconoció en el juicio.

La periodista de laSexta Cristina Pardo ha resaltado este detalle en un tuit que, en pocas horas, tiene cerca de 3.000 'me gusta': "El marido de Cospedal metió clandestinamente a Villarejo en Génova, para que le contara a su mujer detalles de la investigación de la Gürtel", resalta Pardo, quien recuerda que esos eran precisamente los tiempos del "no me consta":

El marido de Cospedal metió clandestinamente a Villarejo en Génova, para que le contara a su mujer detalles de la investigación de la Gürtel. Eran los tiempos del "no me consta". — Cristina Pardo (@cristina_pardo) 30 de octubre de 2018

Los comentarios generados por las palabras de Pardo se cuentan por centenares:

Ahora le damos crédito al policía corrupto? — INNOBLE ACIDONITRIX (@I_ACIDONITRIX) 30 de octubre de 2018

son grabaciones com no se va dar crédito — círculo rojo (@manumerimm1) 30 de octubre de 2018

Sí, todo son grabaciones. Pero el crédito es selectivo por lo visto — INNOBLE ACIDONITRIX (@I_ACIDONITRIX) 30 de octubre de 2018

Aaa que tu no ves delito en esto no??? Defendéis lo indefendible. Lo que no logro entender es como viendo lo que nos han hecho a TOD@S (a ti, al vecino, a mi...) todavía seguís sacando la cara por ellos — Sonia (@Sonia53818116) 30 de octubre de 2018

La verdad es que no se como esto no explota!

Al final se ha normalizado, blanqueado a esta mafia. Los medios tenéis mucha mucha culpa de ello. Tendríais que estar pidiendo tb dimisiones! Y no solo por eso. Hay mucha mucha basura — Alfi (@anxa1510) 30 de octubre de 2018

Luego se quejan de la mocion de censura que cara mas dura cospe los enfermos de castilla la mancha nos acordamos mucho de ti pero para un mal recuerdo dos meses con cancer de higado y sigo en lista de espera — angel fernando (@angelfrenando) 30 de octubre de 2018

Querida Cristina eso NO es así,el marido vio un señor en la calle y pensó que era un indigente,le metió en Genova y después de un chocolate caliente,empezó a contar cosas pero nunca pensaron que fuera de Gurtel,ellos pensaba que era una novela que este señor estaba escribiendo — ricardo notario (@yogui440) 30 de octubre de 2018

