El día en el que el PSOE pasó a la acción para intentar convencer a Sánchez de que merece la pena seguir

Si Pedro Sánchez tiene pensada ya la decisión que anunciará el próximo lunes, lo ocurrido este sábado en Ferraz puede servir como punto de inflexión. El Comité Federal del PSOE y miles de personas reunidas frente a la sede de los socialistas le han mandado su apoyo y han transmitido al "Pedro más humano" algunas razones por las que "merece la pena" seguir adelante.

La reunión de los principales líderes del PSOE se había convertido horas antes en un cónclave para responder a la carta que el presidente del Gobierno compartió con la ciudadanía el pasado miércoles.

Ante la puerta abierta a su posible dimisión, unas 12.500 personas se han congregado a las puertas de la sede socialista para pedirle que continúe. Una comunión que se ha visto reflejada tras la salida de algunos de los altos cargos del PSOE a las inmediaciones.

Todos los mensajes han ido en la misma línea. Desde dentro de la sede se entonaba la frase "presidente, quédate". Fuera, la cosa no ha sido muy diferente. Primero, la gente portando carteles en los que le pedían al líder del Ejecutivo que continuara. Y, después, la música final, con el archiconocido Quédate de Quevedo y Bizarrap o Pedro de Raffaella Carrà. Todo con una clara intención, que Sánchez permanezca en el Gobierno.

El PSOE pasa a la acción

El Comité Federal del PSOE, convocado hace unos días, tenía previsto hablar de la candidatura de la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, a las elecciones europeas, del resultado electoral en el País Vasco o del inicio de la campaña de las elecciones catalanas.

Pero ni Eneko Andueza, candidato socialista en Euskadi, ni el candidato del PSC a la Generalitat, Salvador Illa, han centrado sus palabras en analizar y hablar con detalle de ambas campañas. Como el resto de intervinientes, han dedicado una buena parte a la carta de Sánchez.

El secretario general del PSE-EE ha animado al líder del Ejecutivo central a seguir. "Siempre que aguantamos, ganamos", ha apelado. Algo similar a lo que ha defendido el líder del PSC, pidiéndole que le acompañe en la campaña "cuanto antes": "Nada me hará más ilusión".

Pero, sin duda, la persona que ha liderado la respuesta socialista al período de reflexión de Pedro Sánchez ha sido María Jesús Montero. La vicepresidenta primera ha querido responder al escrito, en nombre de "todos los progresistas de España".

"Pedro quédate, estamos contigo, tenemos que avanzar y seguir empujando este país", ha señalado, antes de salir en defensa del presidente y de su mujer, Begoña Gómez. "Basta de mentiras, de bulos de violencia verbal, presidente estamos contigo".

"Begoña, compañera, estamos todas contigo. Las mujeres de este país sabemos lo que cuesta desarrollar una carrera. No queremos que nos vuelvan a arrinconar en las casas. No queremos que se nos anule profesionalmente. No queremos que se nos utilice como diana por parte de sectores machistas que no han entendido nada de lo que significa la igualdad", ha justificado, antes de gritar que "basta ya de este acoso".

La vicepresidenta ha invitado al secretario general del PSOE a seguir adelante, porque "merece la pena que ganen los buenos". "Querido Pedro, hemos leído tu carta y preguntabas si merece la pena seguir. Pensamos que merece la pena seguir avanzando para mejorar el empleo, subir las pensiones y el salario mínimo", ha indicado, entre otras medidas.

Contra "la máquina del fango"

Además de pedir a Sánchez que siga al frente del Gobierno de España, María Jesús Montero también ha criticado "esta máquina del fango" que busca atacar a los socialistas "con mentiras y bulos".

La vicepresidenta no ha dudado en achacar todo lo ocurrido con la "guerra sucia contra Pedro Sánchez y su familia empezó hace una década", en alusión a las informaciones conocidas este sábado que señalan que puso en marcha el PP desde 2014 contra la familia del presidente del Gobierno.

"Diez años después siguen los mismos, el PP y la ultraderecha", ha añadido, además de justificar que buscan crear "lodo". "Pero decimos alto y claro, no pueden salirse con la suya", ha expuesto.

"Estamos conjurados contra el odio y su principal arma, la desinformación. También es urgente defender la humanidad de la política, la hacemos personas normales, corrientes", ha señalado.

El socialismo ya ha pasado a la acción y el siguiente paso le corresponderá a Pedro Sánchez. Mientras el contador sigue descontando minutos para saber su decisión, los altos cargos del PSOE ya han trasladado al líder del Ejecutivo las razones por las que creen que "merece la pena seguir".

Por su parte, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado de autoritarismo a Sánchez y el PP ha denunciado ante la Junta Electoral la encuesta anunciada por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), que se hará pública el lunes, sobre la carta abierta de Sánchez, después de que éste comparezca para anunciar si sigue o renuncia a su cargo.

Así lo ha expresado el PP en una nota de prensa remitida este sábado en la que afirma que "en plena campaña de las elecciones autonómicas en Cataluña", el CIS "está utilizando medios públicos con la finalidad de interferir en los resultados electorales", y exige "la detención inmediata de las entrevistas y la entrega del cuestionario a todos los grupos políticos".

El CIS informó de que está preguntando a los ciudadanos en una 'encuesta flash' su opinión sobre la carta abierta publicada por Sánchez en la que explica las razones por las que está meditando su renuncia al cargo. Pero el PP acusa al CIS de realizar preguntas "absolutamente manipuladas con el objetivo de ofrecer una visión deformada de la realidad social”, y ha añadido que el "único fin" es "conocer la opinión de los españoles sobre la dimisión del socialista y la investigación a Begoña Gómez, pudiendo así facilitar los datos al PSOE".

Poco antes, Feijóo ha invitado a Sánchez a dejar el cargo después de haber mostrado un "tic autoritario" que en España no se había visto "desde Franco". Lo ha hecho durante un acto electoral en Ulldecona (Tarragona), en el que ha arropado al candidato del PP a la presidencia de la Generalitat, Alejandro Fernández.

Feijóo ha acusado a Sánchez y a los socialistas de "atacar" a jueces y medios de comunicación y ha comparado al presidente del Gobierno con el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont. "El problema de Puigdemont y de Sánchez es la justicia, no es la política, es que tienen que rendir cuentas a la justicia, porque si no, lo que quiebra es la democracia, la separación de poderes y la igualdad de los ciudadanos ante la ley", ha subrayado.

Dirigiéndose a Sánchez, lo ha invitado a dimitir: "Si usted quiere marcharse, márchese, que no hay ningún problema. Si, total, tiene usted dos posibilidades: o se marcha ahora o le haremos marcharse en las urnas, con más diferencia que en julio de 2023".

Para el líder del PP, "el show de Sánchez de estos días es impropio de un líder europeo" y "lo más grave no es el berrinche de adolescente que está teniendo, no es el bochorno internacional al que ha sometido" a los españoles, sino "los tics autoritarios del Gobierno, de su partido y del presidente".

"Sánchez, el PSOE y el Gobierno se creen impunes ante todo y ante todos. Se llame como se llame, usted está sometido a la ley. Tenga el cargo que tenga, usted está sometido a los jueces y tribunales españoles. Si no, no hay democracia", ha recalcado.

En su opinión, "estamos ante un tic autoritario que desde Franco nunca lo habíamos visto. Jamás, en la historia de España habíamos visto una cosa como esta". Interpelando directamente a Sánchez, ha añadido: "La pregunta no es si merece la pena ser presidente del Gobierno, la pregunta es si España se merece tener un presidente como usted".