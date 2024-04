Salvador Illa: "La amnistía es un hito para devolver a la política lo que nunca debió salir de ella"

Salvador Illa (La Roca del Vallès, Barcelona, 1966) ha recibido noticias de todo tipo esta semana. Algunas positivas, como que el CIS y el CEO catalán le colocan como el favorito en las encuestas para ganar las elecciones del próximo 12 de mayo en Cataluña, y otras que han causado un gran revuelo, como la carta de Pedro Sánchez.

El escrito del presidente del Gobierno, que el líder del PSC conoció a través de los medios, ha edulcorado el inicio de una campaña electoral en Cataluña que algunos partidos políticos consideran claves a nivel autonómico, pero también a nivel nacional. Una opinión distinta a la del líder del PSC.

Defiende que el próximo 12-M son "unas elecciones al Parlament", aunque reconoce que "cualquier elección tiene efectos". Cuando se le pregunta por las amenazas de Carles Puigdemont a un Govern sin partidos nacionalistas, el justifica que a él no le gustan las amenazas. "Lo que estamos dirimiendo ahora es quién va a dirigir Cataluña y pretender mezclar cosas es algo grave", añade.

Nos recibe en su despacho de la segunda planta de la sede del PSC en Barcelona. Con una agenda de lo más apretada antes del pistoletazo de salida a la campaña, todavía no se ha encendido la cámara y ya confiesa las ganas por empezarla.

Él evita hablar de un hipotético referéndum de autodeterminación, destacando que "el siguiente paso" es diferente al que reclama Pere Aragonès y apuesta por "construir unos servicios públicos excelentes". "Es el próximo paso que piden los ciudadanos. Todo lo demás ya hemos visto dónde nos lleva", añade.

Dos semanas para las elecciones en Cataluña y las encuestas le colocan como el favorito para ganarlas, pero no con mayoría absoluta. ¿Cree que lo que ocurra el próximo 12-M puede hacerse notar a nivel nacional?

Son unas elecciones al Parlament de Cataluña y, por tanto, lo que está en juego es quién va a representar al pueblo de Cataluña y a escoger al president de la Generalitat de Cataluña. Es evidente que cualquier elección tiene efectos. A mí me parece que nuestro planteamiento apuesta por una política de servicio público. Nuestro mensaje es unir y servir. Unir a los catalanes. Esto es relevante en todos los espacios políticos. Hemos estado muchos años subrayando aquello que nos diferencia. Algunos, obsesivamente, señalando aquello que nos separa. Y es verdad que en una sociedad plural y diversa hay planteamientos distintos, pero nos sentimos parte de un mismo país y quiero poner el acento en esto. Los mismos servicios públicos en Cataluña, después de 10 años, con las presidencias del señor Mas, del señor Puigdemont, del señor Torra, del señor Aragonès, con Junts y ERC, han retrocedido. En materia de sequía, de educación, de sanidad, de infraestructuras, de vivienda, de seguridad, hay que volverlas a poner como primera prioridad del Govern para liderar y abrir un tiempo nuevo que sería la tercera gran transformación de Cataluña.

La primera fue el despliegue del autogobierno, colaborando los partidos en asentarlo. Un papel relevante de Jordi Pujol. La segunda, la expansión de las políticas sociales, médicos, maestros y mossos. La tercera transformación tiene que ser la excelencia de los servicios públicos. Un autogobierno con servicios públicos excelentes que se implique, además, en la gobernación y la mejora de España dentro del ámbito europeo que es relevante.

En esos movimientos en el tablero de ajedrez hay dos piezas importantes, ERC y Junts. Puigdemont amenazó hace unos días con romper con Sánchez si buscaba un Govern sin nacionalistas...

A mí no me gustan las amenazas. Ya amenazaron a las empresas que se iban de Cataluña. A mí me parece que el concepto de amenazar no es el más indicado. En política, me gustan más los verbos resolver o colaborar. Lo que estamos dirimiendo ahora es quién va a dirigir Cataluña y pretender mezclar cosas es algo grave. El pasado 23 de julio, el resultado en Cataluña, el mensaje, fue muy claro y muy rotundo, a favor de una España diversa, con un liderazgo de Pedro Sánchez. Un 'no' muy rotundo, por cierto, a una extrema derecha y una derecha que están gobernando en algunas comunidades españolas. Lo que decidimos el 12 de mayo es el futuro de Cataluña.

Feijóo le tacha a usted de “irrelevante” y acusa al PSC de “depender” de Junts. ¿Qué le responde?

Con todo el respeto del mundo, le diría que mi partido político tiene una presencia muy importante en el Congreso, en el Senado. Gobierna en las principales ciudades de Cataluña. 7 de cada 10 ciudadanos de Cataluña tiene un alcalde del PSC. Es el primer grupo parlamentario en el Parlament de Cataluña a la espera de lo que ocurra el 12 de mayo. Si este es el concepto de irrelevante que tiene el señor Feijóo, yo le tengo que decir que tengo un concepto distinto de irrelevancia. Si siguiera su lógica, no encontraría sentido para calificarlo.

¿Cree que la amnistía es una herramienta eficaz para solucionar las tensiones vividas en Cataluña?

Sí, creo que es el camino. Es un camino que requiere claridad de ideas, que tiene, a veces, momentos de incomodidad, pero es el camino. Devolver a la política lo que nunca debió salir del ámbito de la política. La normalización política, social e institucional de Cataluña, el título de la ley es el mejor resumen. Entiendo que haya ciudadanos con dudas, porque hubo una gran carga emocional en 2017 por una situación compleja, pero es el camino. La ley de amnistía es un hito más en este camino que estamos recorriendo.

Aunque personas como Felipe González lo consideran “un ataque a la Constitución”…

Mi máximo respeto por Felipe González y todo lo que representa en el ámbito del socialismo. En este caso concreto, ya he expresado mi opinión desde el máximo respeto y consideración hacia Felipe González.

Desde los partidos independentistas ya hablan del “siguiente paso”, un referéndum de autodeterminación. ¿Usted lo ve cercano?

El siguiente paso que debe dar Cataluña es construir, ya de una vez, las infraestructuras que necesitamos frente a la sequía. Poner la educación en niveles de liderazgo en España, mejorar las energías renovables, superar el hito del 15%, mejorar la sanidad, la inseguridad y la vivienda. Ese es el próximo paso que debe dar Cataluña. Es lo que piden los ciudadanos. Todo lo demás ya hemos visto dónde nos lleva.

Hace unos días acudió al Senado para declarar sobre el ‘caso Koldo’. Negó tener cualquier vinculación. ¿Reitera que no tiene nada que ver con el caso?

Lo reitero con las explicaciones que he dado. El resultado final es que el Ministerio de Sanidad no contrató con esta empresa. Simplemente, a esta empresa, en Unión Temporal de Empresas (UTE), con Ferrovial Servicios, se le cito junto a más de 70 empresas para un acuerdo marco y no se le adjudicó por parte de las comunidades ningún contrato. Los hechos son claros, pero siempre hay interés en decir las cosas a medias para confundir.

¿Cómo se puede revertir la situación con las listas de espera quirúrgicas?

Hay que hacer muchas cosas. Dedicarle más recursos a la sanidad, pero reformando. Es verdad que después de la pandemia hay un efecto de acumulación de enfermedades de pacientes que no pudieron ser atendidos por razones obvias. Hay que intentar normalizar la situación, pero reformando. Potenciar la Atención Primaria, incorporar la tecnología, habla con el sector, reordenar la fuente de trabajo en los distintos roles. No es un camino sencillo, pero es el único que puede haber y necesario. Yo, si tengo ocasión, lo pretendo empezar a recorrer.

Otro problema grave en Cataluña es el de la sequía. ¿Qué plan baraja para hacer frente a la preocupante situación?

Me he comprometido a que mi primera acción de Gobierno sea un decreto ómnibus con medidas contra la sequía. 3.500 millones en 2030, construcción de dos desaladoras, regeneración de aguas, de mejora del riego agrícola, de la eficiencia de las redes en colaboración con los Ayuntamientos. Cataluña tiene las empresas y las tecnologías capaces de hacerlo. Se trata de hacerlo, que es lo que no se ha hecho en los últimos años.

Junts centró el debate hace unos meses sobre el papel de la inmigración. ¿Cuál es la idea que usted defiende?

Hay planteamientos políticos que ven la inmigración como una amenaza a la identidad de Cataluña, de España, la lengua. Tienen una actitud de generación de miedo ante la inmigración y generan, algunos de ellos, discurso de odio. En el caso de Cataluña, Vox y Orriols (Aliança Catalana). El planteamiento que tengo respecto de esta cuestión es que el inmigrante, que viene a buscar una vida mejor, si son acogidos adecuadamente y se integran en la sociedad, no solo no amenaza la identidad catalana, sino que la enriquece.

Esta es la historia de Cataluña, acoger e integrar a personas que han venido de otras partes de España. Ahora, de otras partes del mundo, vienen de Sudamérica, del norte de África, de países del este y que, si son acogidas, enriquecen nuestra identidad y fortalecen nuestra lengua y nuestra cultura. A partir de ahí, en materia de inmigración, otra vez la dimensión europea. Bajo la presidencia española, se impuso cinco reglamentos que conforman un nuevo marco de reordenación a nivel europeo, con recursos para acoger para fortalecer nuestras identidades colectivas.

¿Qué es más difícil hacer una maratón en 3 horas y 42 minutos, haber gestionado una pandemia o ser político en la España actual?

Lo más difícil fue la pandemia. Porque era una crisis sin guion. Esto fue de golpe. Lo segundo, más que difícil, preocupante, en vez de actitud es esta política sin límites que algunos defienden. Pero tengo confianza en la ciudadanía. La reacción de resistencia colectiva que podamos despertar de esta carta del presidente del Gobierno. Y una maratón, si te entrenas, eres disciplinado, sigues la planificación y tienes las cualidades de salud y físicas, si uno se lo propone la acaba completando.