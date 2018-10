Una profesora de 'OT' mete la pata y desvela una información del exterior a los concursantes

Tal es la relajación a la que se llega en las clases de yoga que reciben los concursantes de Operación Triunfo 2018 (La 1) que a la profesora Xuan Lan se le acabó escapando un dato del exterior que los triunfitos no conocían.

Sucedió en un momento de descanso entre ejercicio y ejercicio, en el que los concursantes estaban tumbados bocabajo escuchando la música de fondo: Barcelona, interpretada por Montserrat Caballé y Freddie Mercury.

"Caballé está viva, ¿no?", preguntó por lo bajini Miki, uno de los concursantes. "Murió hace unas semanas, hace un mes", contestó la profesora. La clase se llenó de halas y ostras, mientras a algunos de los alumnos se les levantaban las cejas de la sorpresa.

YOUTUBE La profesora de yoga de 'Operación Triunfo', Xuan Lan.

"Claro, es justo cuando entramos aquí", señaló otra triunfita. Fue en ese momento cuando la instructora se dio cuenta de su patinazo y pidió perdón: les había dado una noticia que no conocían. La soprano falleció el 6 de octubre y los triunfitos llevan en la Academia desde finales de septiembre.

"Por eso cuando dijimos que igual Demi Lovato se había muerto Pablo dijo 'No, Demi Lovato no", ató cabos Julia. "Es una información del exterior que os he dado. Lo siento", volvió a disculparse la profesora.