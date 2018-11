Lara Álvarez vive su conexión más accidentada en 'GH VIP'

Lara Álvarez ha vivido una de sus conexiones más accidentadas desde que está en Gran Hermano VIP (Telecinco).

Con motivo de Halloween, un payaso diabólico anduvo por el plató de GH VIP, asustando al público y a los presentadores —hasta Jorge Javier Vázquez lo tuvo— pero la peor parte se la llevó Lara Álvarez, que recibió un tartazo en toda la cara. Y no menor.

"Si, me llevé un buen 🎂 Si, cierro los ojos antes de que me dé... Sintiendo como payasin se acerca por detrás, lo que no se es cómo he podido abrirlos", ha escrito en su cuenta personal.

Lo cierto es que el payaso se ensaña con ella.

Aquí Jorge Javier con el payaso.