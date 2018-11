Carmen Lomana, sobre Antonia Dell'Atte en 'Masterchef': "Es como Cruella de Vil"

Carmen Lomana ya ha salido de Masterchef Celebrity. Sin embargo, parece que su expulsión no ha servido para acabar de enterrar el hacha de guerra con Antonia Dell'Atte, con quien protagonizó un rifirrafe constante durante su participación en el programa de TVE.

Lomana ha visitado esta semana varios formatos de la cadena pública para hablar de su expulsión del reality culinario de la semana pasada, y como era de esperar, Dell'Atte se ha convertido en monotema. Este viernes la leonesa ha participado en La Mañana de TVE, donde ha comentado su participación con Topacio Fresh, Eva Hernández y María Casado.

En su intervención, Lomana ha dejado claro que la que buscaba conflicto era Dell'Atte y no ella. "Yo nunca hacía nada, las broncas las montaba ella. Y no quiero entrar en sus mentiras porque yo no soy calmada soy educada", ha detallado.

"Quería llamar la atención y me ponía de los nervios. Ha sido como un látigo que no cesa con todos", ha añadido la empresaria, quien ha destacado que Dell'Atte no hace ningún papel delante de las cámaras, sino que "ella es así". "Tiene una manía persecutoria de que vamos todos a por ella", ha enfatizado, tras ver un vídeo de la visita de Dell'Atte al programa tras la expulsión. En él, la italiana la acusaba de ir detrás de ella y estar siempre buscando bronca. "Es como Cruella De Vil, es tan guapa, tan inteligente y tan perfecta, que piensa que todos vamos contra ella".

Durante la entrevista han visto el avance del próximo programa de MasterchefCelebrity, donde se ve que los concursantes cocinarán en un crucero en la prueba de exteriores. En las imágenes, a Dell'Atte se le levanta el vestido dejando el trasero al aire y ella bromea con ello, en medio de un conflicto con sus compañeros y el jurado. "Hay gente que tiene que enseñar el trasero para llamar la atención", ha comentado Lomana tras el vídeo.

Esta no ha sido la única pulla que le ha dejado caer la leonesa a la italiana. Lomana ha enfatizado que, en más de una ocasión, la "habría cogido por el cuello", pero que no lo hizo porque es una "persona educada". Unas palabras que ya recalcó en su visita del lunes aLo siguiente, el programa de TVE presentado por Raquel Sánchez Silva. Sin embargo, no rechaza mantener las formas, de hecho en su intervención del lunes señaló que una vez fuera del programa "la saludaría" si se la encuentra por la calle, "porque en la vida social hay hipocresía".