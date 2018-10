La bronca de los jueces de 'MasterChef Celebrity' a Carmen Lomana por su plato: "Vergüenza"

Sólo por el aspecto del plato que Carmen Lomana presentó a los jueces este domingo en MasterChef Celebrity 3 (La 1) se podía intuir el desenlace: iba a ser la expulsada de la noche. En la prueba de eliminación le tocó cocinar con frutos rojos y su propuesta fue un kermés, una especie de tortita de pan de ángel... y poco más.

Lomana demostró desgana incluso a la hora de presentárselo a los chefs, dejando caer un pegote de crema de un sifón sin gracia y sin forma sobre el plato. "Esto parece una cosa rara", se mofó ella misma antes de echarle imaginación al nombre del postre: "El kermés es como una verbena pero en francés".

RTVE El plato de Carmen Lomana para la prueba de eliminación.

Lo que no supo explicar era cómo se comía, si con la mano, con cubiertos o enrollándolo. Al final demostró que se podía tomar como si se tratara de unos nachos con guacamole. "Esto es tan rico y tan saludable que no iba a hacer gelatinas y tonterías", dijo para justificar su poca elaboración.

"Carmen, me desmontas", soltó el cocinero Jordi Cruz tras probarlo. "Si te doy un veredicto al nivel de lo que yo suelo dar, en el momento del programa que estamos, el trabajo que has hecho con el tiempo que has tenido, me genera tal cabreo que lo llevo tan arriba que me reseteas".

RTVE Carmen Lomana, ante los jueces de 'MasterChef Celebrity'.

"Déjame que me defienda un poquito", pidió Lomana. "Yo primero hice una masa...", continuó antes de echarse a reír. "Carmen, si te ríes me voy a enfadar de verdad", amenazó el chef. "No hay trabajo, es una vergüenza. Es que no lo hace ni el primer programa un junior".

"Demostración de muy pocas ganas y la incoherencia de que estés a estas alturas del programa", prosiguió. El chef Pepe Rodríguez continuó con el vapuleo: "Has tenido la gran suerte siempre de escudarte detrás de tus compañeros".

"Tienes dos problemas importantes", añadió la cocinera Samantha Vallejo-Nágera. "Uno: no sabes lo que es trabajar. Y después un problema de actitud y de ganas. Has tenido mucha suerte de, en las pruebas por equipos, que tu equipo ganase siempre y no estar nunca en la prueba de eliminación".

"Pero si yo lo reconozco", admitió Lomana. "De todos los que hay aquí probablemente yo soy la que peor cocina". Puedes ver el momento completo aquí a partir del minuto 2:34:30.

Monólogo de Carmen Lomana en El Club de la Comedia: Vida de famosa