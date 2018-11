Este domingo, Joaquín Sabina fue objeto de numerosos comentarios y críticas después de que dijese en una entrevista publicada enEl País Semanal que está decepcionado con el rap y que se había convertido en "poesía de analfabeto".

"Me decepcionó mucho el rap, que se ha ido convirtiendo con los años en poesía de analfabeto y para analfabeto que habla fundamentalmente de quién la tiene más larga. Ahora pones la radio y es un desastre su maléfica influencia. Cualquiera cree que puede rimar y versificar", señaló entonces el artista madrileño.

Un día después, el rapero Rayden le contestó en Twitter después de que varios usuarios le pidiesen su opinión. El de Alcalá de Henares destacó que no se da por aludido y tampoco cree que Sabina sea la persona más adecuada para hablar de este género: "No me preocupa lo que piense una persona de 69 de un estilo de música que tiene 33".

Sobre lo de Joaquín Sabina pienso que:

1) No me doy por aludido dado que mis letras no son de esa índole.

2) No me preocupa lo que piense una persona de 69 de un estilo de música que tiene 33 dado que hay una barrera generacional que hace utópico el entendendimiento. https://t.co/8swrmY1puL — R A Y D E N 🦊 (@soyRayden) 26 de noviembre de 2018

3) Para mi sorpresa me parece positivo porque esto puede servir para que nos apliquemos el cuento los cerrados de mente que solo damos valor al Rap y pensamos lo mismo del reggaeton o el Trap.

4) A mí me molesta más el envidioso de dentro que el resabido de fuera. — R A Y D E N 🦊 (@soyRayden) 26 de noviembre de 2018

Además, de las palabras de Sabina, Rayden ha sacado un aprendizaje. "Esto puede servir para que nos apliquemos el cuento los cerrados de mente que solo damos valor al rap y pensamos lo mismo del reguetón o el trap", añadió el artista en otro tuit en el que indicó que le molesta más "el envidioso de dentro que el resabido de fuera".