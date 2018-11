Tarjeta morada 1x01: "Que la M de 'madre' no aplaste a la M de 'mujer"

¿No das a basto con la maternidad? ¿Has renunciado a algo por ser madre? ¿Te has hecho la sorda por la noche para no escuchar los lloros de los críos? ¿Has llevado al menor con un poco de fiebre a la guardería cruzando los dedos para que no te llamen? ¿No eres madre y te sientes presionada por la sociedad para serlo? Pues eres una 'malamadre'. Y este podcast es para ti.

Seis de cada diez mujeres renuncian a su carrera profesional cuando son madres. Conciliar es un reto y, por eso, en el primer programa de Tarjeta Morada —el nuevo podcast de El HuffPost— hemos querido contar con Laura Baena, directora del club Malasmadres, una comunidad de madres "con mucho sueño, poco tiempo libre, alergia a la ñoñería y ganas de cambiar el mundo".

"No eres superwoman, la capa no vuela y cuando eres madre te das cuenta de que te sientes mala madre, mala profesional y mala todo", ha contado Baena. "Hay falta de conciliación y ese es el problema más profundo y transversal que tienen la maternidad y la paternidad", ha explicado.

Moderado por Mila Fernandez (presentadora del podcast y periodista de El HuffPost), la edición de Sergi González y la participación de Rodrigo Carretero (Traffic Manager en El HuffPost y ¡padre!) y Carlota E. Ramírez (redactora de Feminismos en El HuffPost), Laura Baena ha reivindicado el papel de las madres y la necesidad de la corresponsabilidad y la implicación de los hombres en los cuidados, entre otras muchas cosas. ¡Únete a malamadrear con nosotras!