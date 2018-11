Starbucks contra el porno

A partir de 2019, los clientes de Starbucks en Estados Unidos no podrán visualizar contenido pornográfico en dispositivos conectados a la red wifi de sus locales, según ha informado un representante de la empresa al canal de noticias NBCNews.

El portavoz, cuyo nombre no ha sido desvelado, asegura que el consumo de "contenido escandaloso" ha violado "siempre" la política de la compañía, que ahora ha dado con la solución para impedir el acceso a pornografía desde sus redes inalámbricas.

Una agrupación que vela por la protección en internet, denominada Enough Is Enough (Basta ya), ha reunido más de 26.000 firmas para exigir un mayor filtrado de contenidos en los puntos de acceso público a internet de las famosas cafeterías.

La misma organización ya lanzó en 2014 una campaña que pedía prohibir el contenido pornográfico tanto a Starbucks como a la empresa de comida rápida McDonald's.

Mientras la cadena de hamburgueserías impuso en 2016 un filtro de contenidos en su red, Starbucks no tomó ninguna medida inmediata y tan solo expresó un compromiso verbal.

"Starbucks tuvo la oportunidad de proteger a sus clientes de imágenes consideradas obscenas e ilegales según la ley, pero no hicieron nada, a pesar de que filtran voluntariamente este mismo contenido en Reino Unido ", dijo en su día la presidenta de Enough Is Enough, Donna Rice Hughes.

De esta forma, Starbucks se une a otras cadenas y franquicias que ya aplican filtros, como McDonald's, Subway, Panera Bread y KFC, esta última sólo en Reino Unido. "La gente se sienta allí durante horas usando internet. Son conocidos por esto. Hagámoslos seguros", ha pedido Hughes.