Rosalía graba la pantalla de su ordenador y deja ver algo inesperado

La cantante Rosalía está en boca de todos. La artista catalana ha conquistado a millones de personas con El mal querer, su segundo disco.

Tanto ha enamorado que el youtuber Jaime Altozano, experto en analizar todo tipo de canciones, le dedicó un vídeo en el que desgranaba todos los temas del álbum. Una publicación que tiene ya más de dos millones de visitas.

Poco después, la cantante respondió de buen agrado a todas las apreciaciones de Altozano en sus stories de Instagram.

Pero hay algo que no ha trascendido y de lo que sí se ha dado cuenta un usuario de Twitter. En la explicación de Rosalía, se puede ver que en una de las pestañas de su ordenador hay lo que parece una página de ver series online. En este caso, estaba viendo Shameless.

El tuit se ha viralizado en redes y tiene más de 2.000 retuits y casi 7.000 me gusta.

hoy en "stars, they're just like us!": rosalía ve shameless en megadede pic.twitter.com/6vBQ1BlWpg