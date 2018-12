Ferreras responde en 'LaSexta Noche' a la pregunta que todos nos hemos hecho sobre su vida

Antonio García Ferreras, director de LaSexta y presentador de Al Rojo Vivo, fue entrevistado este sábado en LaSexta Noche por Iñaki López y por el colaborador de ambos programas Javier Sardà.

Ferreras acudió a presentar su nuevo programa, Estrecho, que tratará sobre el narcotráfico en esta zona de España, pero también abordó las elecciones andaluzas de este domingo, la situación en Cataluña y la final de la Copa Libertadores, a la que asegura que irá.

Pero, sobre todo, dio respuesta a una pregunta que se ha hecho mucha gente: ¿cuántas horas duerme este hombre si se pasa el día entero en la tele?

Fue Sardà el encargado de plantearle esta cuestión. "¿Cuántas horas duermes? Esto es una cosa que, para mí, ya sabes que es decisivo a la hora de calibrar a alguien desde el punto de vista humano. Y este, como en la mili decían, no duerme, descansa".

Ferreras le quitó importancia. "No, yo ya estoy acostumbrado, tengo mi reloj biológico, no tiene ningún mérito. Yo me acuesto tarde, porque me gusta leer toda la prensa, tener todo muy metido en la cabeza. Me levanto temprano, me levanto muy temprano. A las 7:00 de la mañana intento salir de casa o un poquito más tarde. Y me acuesto sobre la 1:30 o las 2:00".

LASEXTA.COM Antonio García Ferreras, entrevistado en 'LaSexta Noche' por Iñaki López y Javier Sardà.

"O sea, que duermes una media de cinco horas", quiso saber Iñaki López.

"Sí, pero es lo habitual, tampoco tiene mucho mérito", contestó Ferreras.

LASEXTA.COM Antonio García Ferreras, en 'LaSexta Noche'.

"No para todo el mundo, yo estaría al borde del ictus con cinco horas de sueño. Para el miércoles ya no sería persona", bromeó López.

"Bueno, yo llego al miércoles regular", reconoció Ferreras, "en plan zombie".

