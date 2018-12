Rupert Grint (Ron Weasley) revela los problemas a los que se enfrentó en 'Harry Potter'

Con la perspectiva de los años y coincidiendo con el estreno de Animales Fantásticos: los crímenes de Grindelwald y el 20º aniversario de Harry Potter y la piedra filosofal, el actor Rupert Grint ha revelado la peor parte de haber sido uno de los protagonistas de las películas del mago. El intérprete que da vida a Ron Weasley ha concedido una entrevista a The Guardian en la que ha confesado que, de hecho, estuvo a punto de abandonar el trabajo en la saga basada en los libros de J. K. Rowling.

