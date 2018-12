Bob Pop arrasa con su reflexión en 'Late Motiv': Rosalía y Vox en un mismo discurso

Bob Pop (Roberto Enríquez) ha dejado una vez más su reflexión sobre la actualidad de España en Late Motiv (Movistar+). El colaborador del programa de Andreu Buenafuente comenzó su intervención hablando sobre "cómo flipábamos con el facherío tertuliano de Intereconomía y 13TV" y acabó hilando con Vox, Rosalía (a la que ha defendido de algunos ataques) y el marketing y las modas.

Según el crítico de televisión, los canales generalistas detectaron la tendencia creada por Intereconomía y 13 TV y "los tertulianos fachas entraron en las cadenas de televisión para que la gente los viera sin sentirse culpables por estar viendo un canal del mal".

"Creo que lo que ha pasado en Andalucía es que la gente ha empezado a comprar entradas del parque temático Intereconomía—13 TV, que se llama Votando a Vox experiencie, para hacer la broma. Pero claro, de broma tiene poco porque están votando a gente que quiere acabar con nuestros derechos y eso bonito bonito no está", ha reflexionado.

Además, el colaborador ha defendido que, a pesar de lo que se dice, no han sido los medios los que han encumbrado a Vox por dar cobertura a la información. "Yo he visto estos trozos [de los que se habla] y aquello olía a facha que echaba para atrás. Publicidad engañosa no es. No es gente que ha llegado y ha dicho 'he votado a Vox. Pero qué me estás diciendo, ¿que esta gente es fascista? Me has dejado muerta", ha explicado entre las risas del público.

Sin embargo, ya con un tono algo más serio, el colaborador ha dejado claro que "quiere pensar pensar que la democracia no va a permitir que esta gente entre en las instituciones. Creo que somos más fuertes que todo esto". Y después de analizar el discurso de cada partido, ha llegado a la parte final de su reflexión.

Y aquí llega la relación, a priori inexistente, entre Vox y Rosalía. Aunque Bob Pop la encuentra: "Tengo una pregunta que es la que más me está invadiendo en los últimos días. ¿Por qué a todos los nuevos fenómenos que lo petan los acusamos de que son puro marketing y no van a llegar a nada salvo los que nos dan miedo? Llevamos meses diciendo que Rosalía es un producto cuando es un fenómeno mundial de verdad, desacreditándola, y llega Vox y la gente se calla y nadie lo acusa de apropiación cultural fascista".

"Igual deberíamos plantearnos que Vox es sólo marketing y deberíamos relajarnos un poco. Porque igual es una cosa de moda, como el patinete eléctrico, y vale para lo mismo: para detectar idiotas", ha concluido. El vídeo tiene más de 1.000 retuits y casi 2.500 me gusta.