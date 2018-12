El atrevido escote con el que Letizia ha conquistado a la prensa extranjera

"Deslumbrante", "atrevida", "radiante". Estos tres han sido los términos más repetidos en la prensa británica para calificar el último modelo que ha lucido la reina Letizia en el concierto del 40 aniversario de la Constitución.

La reina acudió al acto en compañía de Felipe VI, con un vestido azul marino y un escote de encaje que le llegaba hasta la cintura que no ha pasado desapercibido en otros países.

Getty Images

Medios como Daily Mail han destacado el encaje del vestido de la reina, que lucía "radiante con un atrevido y coqueto vestido de cocktail", mientras que otros como Express se han referido a su estilo "deslumbrante", "elegante", "espectacular" y "glamouroso".

