Lluvia de críticas a Leticia Dolera por no asumir un error con Morgan Freeman

Las últimas semanas no están siendo muy buenas para Leticia Dolera. Tras la reciente polémica por el despido de la actriz Aine Clotet por quedarse embarazada, la directora se ha vuelto a convertir este fin de semana en el centro de las críticas en redes sociales.

La nueva polémica se empezó a gestar esta semana, cuando se supo que la denuncia que ocho mujeres habían presentado contra Morgan Freeman por acoso sexual en realidad era una farsa montada por una periodista de la CNN, que fabricó pruebas para acusar al actor.

Los usuarios de las redes, que no perdonan ni una, rescataron enseguida los mensajes que escribió Dolera cuando saltó la noticia de la falsa denuncia contra Freeman.

Eran estos:

No son casos aislados. Es un sistema y se llama patriarcado. https://t.co/OXwLcJzLDR

Ahora, viendo que eso había sido exactamente lo que había ocurrido —que alguien lo acusase falsamente—, Dolera ha vuelto a usar este sábado su cuenta de Twitter, pero no para asumir su error, como muchos esperaban, sino para hacer una gracieta que le ha costado muy cara.

"Ya he llamado a Morgan Freeman para disculparme. Se ha quedado mucho más tranquilo. Todo bien", han sido las palabras que han encendido la mecha.

Ya he llamado a Morgan Freeman para disculparme. Se ha quedado mucho más tranquilo. #todobien

La falta de autocrítica de la cineasta, y embajadora del feminismo en la red, ha provocado que muchos estallen contra ella.

Patética. Gracias a actitudes como ésta el movimiento feminista pierde credibilidad y fuerza. El feminismo sirve para promocionar tu carrera, pero tu compromiso no es más que papel-cartón.

Has derrochado una oportunidad única no solo para disculparte sino para mostrar un atisbo de honestidad por tu parte. En cambio vuelves a demostrar bajeza intelectual, superioridad moral y resentimiento. Nunca me representaste como feminista y hoy, a otros, siembras más dudas.