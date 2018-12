Vanesa Romero ('LQSA') revela en 'Viva la vida' que sufrió acoso escolar

Vanesa Romero, actriz de La Que Se Avecina, vive un buen momento tanto en lo personal como en lo profesional, pero no siempre fue así.

Este domingo ha estado en Viva la vida (Telecinco) y ha confesado a Emma García que de pequeña sufrió acoso escolar, que aquello derivó en una adolescencia complicada y en "unos veintitantos que no fueron muy allá".

Romero ha reconocido que no se empezó a encontrar con ella misma hasta que cumplió los 30 años: "El hecho de realizarme en mi trabajo también me ha ayudado a saber quién soy y lo fuerte que soy".

No era feliz

La actriz habló de todo esto al recordar su infancia y reconocer que no había sido una niña feliz. "De pequeña lo tenía todo para serlo, unos padres que me querían, estaba económicamente respaldada, era una niña estudiosa, hacía atletismo... Lo tenía todo pero no era feliz", aseguró la actriz.

Como Emma García, la presentadora, no podía entender que una mujer como ella hubiese tenido problemas de autoestima, le preguntó de dónde venían sus miedos y ella reconoció que había sufrido acoso escolar dos veces, la primera de ella en 5º de EGB (primaria).

"Hay un momento en el que te preguntas por qué. Por qué me pasa esto, por qué me quieren pegar, por qué soy la rara... Pero me apoyé en mi familia, en mis padres y me expresé", reveló.

"Hay un momento en el que te preguntas por qué. Por qué me pasa esto, por qué me quieren pegar, por qué soy la rara... Pero me apoyé en mi familia, en mis padres y me expresé", reveló.

Aunque Romero aseguró que de pequeña nunca llegó a entenderlo, con el paso de los años sí que pensó que el hecho de destacar o brillar en algo incomoda a los demás y eso te convierte en una presa fácil.

La actriz fue arrastrando todos sus miedos y complejos hasta llegar a los 30 años, cuando se dio cuenta de que no era feliz y empezó a reforzar su autoestima: "Tuve que trabajar mucho y hacer una introspección importante, mirar mucho hacia dentro y buscarme... a ver qué pasaba".

"El logro ha sido el estar menos días mal. El conseguir que cada día los días buenos fuesen mejor y al final entender que todo está en la mente", admitió.

