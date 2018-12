El periodista saudí Jamal Khashoggi, persona del año para la revista 'Time'

El periodista saudí asesinado Jamal Khashoggi, junto con otros tres reporteros y un medio de comunicación, fueron designados hoy como Persona del Año 2018 por la revista Time.

"Este año estamos reconociendo a cuatro periodistas y un medio de comunicación que han pagado un terrible precio por encarar los desafíos de este momento", ha indicado Edward Felsenthal, director de la publicación neoyorquina.

El título, otorgado anualmente desde 1927, "reconoce a la persona o grupo de personas que más han influenciado las noticias y el mundo - para bien o para mal - durante el pasado año".

The Guardians—Jamal Khashoggi, the Capital Gazette, Maria Ressa, Wa Lone and Kyaw Soe Oo—are TIME's Person of the Year 2018 #TIMEPOYhttps://t.co/HvoEaW5oUipic.twitter.com/9Mr0wBTmvj