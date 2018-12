La primera ministra británica se enfrentará a una moción de confianza

La primera ministra británica, Theresa May, tendrá que enfrentarse este miércoles a una moción de confianza después de que el Partido Conservador haya recibido las cartas necesarias para iniciar ese proceso, según ha anunciado el Comité 1922, que reúne a este grupo en la Cámara de los Comunes.

El presidente de ese comité, Graham Brady, ha recibido las 48 misivas necesarias de los diputados para convocar la votación.

Poco después de conocerse la decisión del partido conservador, May ha reaccionado haciendo una breve intervención ante las cámaras. "Me opondré al voto de censura con todo lo que tengo".

Brady ha explicado que la votación se celebrará entre las 20.00 y las 22.00 horas de este miércoles en la sala número 14 de la cámara baja, pero si May gana la votación, no podrá realizarse en un año otro proceso similar interno, de acuerdo con las reglas de la formación. "Los votos serán contados inmediatamente después y el resultado será anunciado en cuando sea posible esta noche", ha añadido.

Pero si May pierde la votación, la formación en el poder iniciará un proceso interno para elegir un nuevo líder.

Las misivas han sido remitidas en medio de la crisis que vive el Gobierno por la decisión de May de retrasar la importante votación que iba a celebrarse ayer sobre el acuerdo del Brexit en los Comunes. La primera ministra conservadora decidió postergar la votación, que con seguridad iba a perder, ante el rechazo que el pacto generó entre los diputados "tories" euroescépticos y muchos de la oposición.

Ante esta situación, la política inició el martes intensos contactos con líderes europeos a fin de conseguir algún tipo de concesión de la Unión Europea (UE) que permita que el acuerdo supere el trámite parlamentario en Londres.

All smiles. Will there be anything more than breakfast on the table? #Brexit pic.twitter.com/7sRNcFVin9

Tras conocerse el anuncio, el ministro británico de Asuntos Exteriores, Jeremy Hunt, ha señalado en su cuenta de Twitter que respaldará a May esta noche porque está realizando "actualmente el trabajo más difícil" y ha añadido que "lo último que el país necesita es un proceso (interno) largo y perjudicial".

I am backing @theresa_may tonight. Being PM most difficult job imaginable right now and the last thing the country needs is a damaging and long leadership contest. Brexit was never going to be easy but she is the best person to make sure we actually leave the EU on March 29