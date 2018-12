Theresa May ofrece no presentarse a la reelección a cambio de superar hoy la moción de confianza. Ese es el primer titular importante que deja su discurso en Westminster, a puerta cerrada y previo a la votación sobre su futuro como primera ministra británica, que aún se está desarrollando y a la que están llamados exclusivamente los diputados del Partido Conservador.

En esta importante cita se va a decidir si se mantiene a la primera ministra como líder de la formación o se inicia un proceso de primarias para elegir a su sucesor al frente del partido y del Gobierno, todo ello en pleno Brexit.

"Fue extremadamente clara: no liderará al Partido Conservador en las próximas elecciones" de 2022, afirmó a los medios el diputado tory Nick Boles tras el discurso, según EFE. Boles cree que May "merece ahora el apoyo de todos los conservadores para que pueda seguir con su trabajo". "De corazón me gustaría liderar al partido en las próximas elecciones", ha dicho también la premier, no obstante, pese a su ofrecimiento para apaciguar los ánimos.

Para mantenerse en el poder, May necesita obtener una mayoría simple en una votación secreta a la que están llamados 317 diputados conservadores y que se llevará a cabo durante dos horas en la sala de comités número 14 de la Cámara de los Comunes.

Durante la jornada, más de 170 parlamentarios le han expresado apoyo, mientras que en torno a 30 han avanzado que se pronunciarán en su contra, según han calculado medios británicos, si bien la votación, que concluirá sobre las 20.00 GMT (una hora más en la España peninsular), es secreta.

Phil Noble / Reuters Britain's Prime Minister Theresa May (UNSEEN) addresses Conservative Party Members of Parliament (MPs) in Committee room 14, in the Houses of Parliament, in London, Britain December 12, 2018. REUTERS/Phil Noble

Si May pierde la votación, se abrirán unas primarias para elegir a un nuevo líder conservador, a las que May no podría presentarse, un proceso que puede quedar resuelto antes de Navidad, según el presidente del grupo parlamentario tory, Graham Brady.

Previsiblemente May permanecería en ese caso al frente del Gobierno hasta que se formara otro Ejecutivo con el nuevo líder de los conservadores al frente.

Si, por el contrario, obtiene el respaldo de una mayoría de sus diputados, el partido no podrá iniciar una nueva moción de confianza contra ella en un periodo de doce meses.

Con todo, la oposición laborista podrá todavía convocar una moción de censura en el Parlamento para tratar de forzar un nuevo Gobierno o unas elecciones anticipadas.

"Va a sobrevivir"

"Va a sobrevivir y creo que saldrá más fuerte de esto", ha dicho, el diputado Tobias Ellwood, tras escuchar el discurso de May en una sala de la Cámara de los Comunes. George Freeman, otro de los presentes en dichas reuniones, ha asegurado que May "ha escuchado" la voluntad del partido. "Una vez que haya conseguido un Brexit ordenado, se echará a un lado para la elección de un nuevo líder que lidere la reunificación y la renovación que necesitamos", ha escrito en Twitter.

Powerful & moving moment in the #1922 as the PM makes clear that she has has listened, heard & respects the will of the Party that once she has delivered an orderly Brexit, she will step aside for the election of a new Leader to lead the reunification & renewal we need. Respect. https://t.co/oF9KizADEU — George Freeman MP (@GeorgeFreemanMP) 12 de diciembre de 2018

De acuerdo con el periodista de la BBC Nick Eardley, varios asistentes a la reunión de May en el Comité 1922 han dicho que el discurso de la primera ministra ha sido "sincero" y que se ha centrado en dejar claro que la principal tarea es hacer realidad el Brexit.

Varios periodistas británicos más filtran que May ha admitido que la gente está disconforme con su liderazgo, de ahí su intención presentarse a la reelección. Sin embargo, no ha dado una fecha concreta para dejar el cargo.