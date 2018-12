¿Qué fue de Marilia, la morena de Ella baila sola?

Marta y Marilia no tienen ninguna relación. El regreso de Ella baila sola, ahora liderado por la primera, a la que acompaña Virginia Mos, ha venido acompañado de esta revelación. La ha hecho la madrileña en una entrevista a Chance con motivo del lanzamiento del nuevo disco del dúo.

La excusa para preguntar por su excompañera, con la que formó pareja entre 1996 y 2001, fue la elección en Operación Triunfo de uno de sus temas. En la gala 4, Marta y Marilia (¡oh, casualidad!) interpretaron su ya mítico Lo echamos a suertes.

"¿Con Marilia ya no tienes relación, ni contacto ni nada?" fue la pregunta. Clara y directa. Igual que la respuesta: "No, no". "¿Imposible volver a veros juntas?", repreguntó la periodista. "Eso nunca se sabe, no descarto nada, pero ahora estoy con ella", dijo refiriéndose a Virginia.

Del motivo de ese distanciamiento no ha dicho nada, pero cuando se separaron se escribió mucho sobre su mala relación. En la última época del primer Ella baila sola empezó a circular el rumor de que apenas se dirigían la palabra, utilizaban camerinos separados, viajaban en distintos vagones de un mismo tren e, incluso, ocupaban habitaciones de hotel en plantas distintas. También se dijo que, aunque en la portada del disco Marta & Marilia (2000) aparecen en la misma habitación, posaron en días separados.

El caso es que Marta decidió volver a bailar sola en 2009, cuando recuperó el dúo junto a Rocío Pavón, a la que luego siguió Mar y ahora Virginia; pero... ¿qué ha sido de Marilia? ¿Ha desaparecido de escena?

Marilia Andrés, a la que debe su nombre la concursante de OT 2018, también sigue en la música. La artista de 43 años decidió emprender una nueva aventura musical en 2013 al publicar su primer disco Subir una montaña, al que siguió una edición especial en 2015 e Infinito en 2017.

Hace un año estrenamos este video en el estudio, grabado en los días de grabación del álbum #Infinito en El Lado Izquierdo, con @Danyrichter a los mandos de la mesa y @karlosanz_ detrás de la cámara.

Gracias, queridos todos!#Superviviente#SoyMariliahttps://t.co/hjpq7IIp9y — Marilia (@SoyMarilia) 9 de octubre de 2018

Los 12 años que separan la etapa de Ella baila sola y su trabajo en solitario tienen que ver con el proceso de composición, no con sus dudas sobre su futuro dentro de la música.

"Quería volver a grabar cuando tuviese canciones que significasen mucho para mí y eso hice. Pasaron más años de los que había imaginado, la vida es así, he estudiado, trabajado, viajado, pero siempre conectada con la música, y sin perder de vista volver a grabar y compartir canciones con la gente", dijo en una entrevista con motivo del lanzamiento de Infinito.

No es lo único que ha hecho en este tiempo, desde su vuelta a la música la morena de Ella baila sola ha colaborado con numerosos y conocidos artistas. Ha cantado con Mikel Erentxun, Nacho Vegas o Alberto Jiménez de Miss Caffeina.

Para seguirle la pista tiene cuentas en Twitter, Instagram y Facebook.