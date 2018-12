Risto Mejide vuelve a Cuatro para presentar 'Todo es mentira'

Cuatro rescatará a Risto Mejide en 2019. El publicista presentará Todo es mentira, un programa que se emitirá en la franja horaria de la sobremesa de la cadena, según ha podido confirmar El HuffPost. El catalán ya presentó en el canal de Mediaset en 2014 Viajando con Chester —hasta que lo sustituyó Pepa Bueno— y tres años más tarde regresó con Chester in love y Chester.

Desde que terminó este último, la trayectoria televisiva de Risto Mejide ha estado vinculada a Telecinco, donde ha trabajado en Got Talent, All you need is love y Factor X. Su única participación en la cadena rival, Antena 3, fue con Al rincón de pensar, en 2015.

Todo es mentira, estará producido por Minoría Absoluta y La fábrica de la tele, responsable de programas como Sálvame y Socialité, y se emitirá de lunes a viernes. El programa tratará asuntos de actualidad con un enfoque humorístico e incluirá entrevistas. Un formato similar al de Zapeando (laSexta), con el que competirá por la audiencia. En principio, todo apunta a que se estrenará a principios de 2019.