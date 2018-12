"Parlem". El diputado de Podemos, Pablo Iglesias, ha provocado un auténtico terremoto en Twitter con la reflexión que ha compartido sobre las "banderas" que, a su juicio, "necesita" España: "La gente necesita un poco de patriotismo de llegar a fin de mes", argumentó este miércoles Iglesias en el Congreso, en una reflexión que en pocas horas tiene cerca de 6.000 'me gusta'.

"Al tiempo que hablamos de estas cosas (las banderas) se invisibilizan los temas que realmente importan a los ciudadanos en Cataluña y en España", defendió Iglesias, quien resaltó que muchos ciudadanos "nos están escuchando hablar aquí de banderas pero necesitan un salario mínimo, parados de más de 52 años que necesitan tener una ayuda y un subsidio. Estudiantes que necesitan que les bajen la matrícula, trabajadores que están hartos de trabajar en condiciones de precariedad".

La gente está cansada de debates a gritos sobre banderas, cansada de que se invisibilicen sus problemas cotidianos. Necesitamos un patriotismo que garantice que las familias lleguen a fin de mes. Hacen falta fraternidad y escucha. Parlem. pic.twitter.com/HeLwDV5R1J — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) 12 de diciembre de 2018

"La gente necesita que los sentimientos en política tengan que ver con la dificultades cotidianas que muchos compatriotas tienen para llegar a final de mes y que empiezan a estar hartos de que solamente se hable a gritos y de que que solamente se hable del tamaño de las banderas", reflexionó Iglesias, antes de recordar que les dijo al president catalá, Quim Torra, y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que respiren antes de hablar: "No incendie Cataluña, no lo haga. No es bueno para España, Cataluña y para una inmensa mayoría de ciudadanos que necesitan patriotismo de llegar a fin de mes", afirmó.

Dijo el de la „alerta antifascista"... — Rite the Singer (@Cavite1898) 12 de diciembre de 2018

En tu partido Errejón o Bescansa saben mucho de tu capacidad de parlem. — Homo Incultux (@HIncultux) 12 de diciembre de 2018

El político más irresponsable de los últimos cuarenta años hablando de fraternidad. Para reír! — Luis Peña (@pecisti) 12 de diciembre de 2018

Lo único sensato que hoy se ha dicho en el congreso. Para los raptores de España y su bandera un consejo de abuelita. No digais tantas memeces envueltos en la bandera. Para atacar a Podemos se necesita inteligencia esa que brilla por su ausencia en vuestros ataques pic.twitter.com/T5Ac42E2aH — Marea Libre 💜#NoSpamPolitico (@LibreMarea) 12 de diciembre de 2018

Tambien estamos cansados de q nos digan quienes son los buenos y quienes los malos, y usted no para. — el peras (@el_peras_) 12 de diciembre de 2018

Los únicos con unas propuestas constructivas...he visto todas las intervenciones del grupo y....👏👏👏👏👏👏👏 — Vikka 💜 (@vikavika601) 12 de diciembre de 2018

Por mi parte estoy ya un poquito cansado de tanto enaltecimiento de las "nacionalidades históricas". Cádiz, con más de tres mil años de historia, la ciudad más antigua de Occidente, no tiene nada que envidiar a esos supuestos territorios con "más bagaje cultural o histórico". — JUAN CARLOS (@jjccmg) 12 de diciembre de 2018

