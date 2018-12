Andrea no quiere ser gimnasta, Andrea quiere ser skater. Por eso se pasa las tardes mirando a chicos de su edad lanzándose en monopatín y patinete por las empinadas rampas de la pista municipal de su ciudad.

Pero los Reyes Magos no lo saben. Ni los pajes de los Reyes Magos. Por eso, este año le han regalado por Navidad una tabla de planchar. Un juguete muy de niña que no tiene nada que ver con ella... ¿O sí?

Sin las patas plegables y con unas ruedas bien colocadas, la tabla de planchar de Andrea puede convertirse en una perfecta tabla de skate.

Es lo que hace la protagonista del spot navideño del Ayuntamiento de Elche que, aliándose con la agencia de publicidad Yerno, quiere mandar un mensaje a los encargados de traer los regalos: "A la hora de elegir los juguetes, lo lógico es no deducir nada".

YERNO

El anuncio, que se ha presentado este viernes 14 de diciembre, llama la atención sobre que muchas veces aplicamos silogismos simplones para elegir los regalos de los más pequeños. Que Andrea sea una niña de 10 años no significa que quiera una tabla de planchar o una muñeca. Las niñas no tienen por qué preferir las cocinitas o las muñecas, y los niños no siempre quieren jugar con coches y espadas.

"Claramente nos equivocamos, en parte sugestionados por los catálogos de juguetes, los pasillos rosas y azules de las grandes superficies comerciales, o por horas y horas de recreo separados por géneros que vivimos", defienden los creadores de la campaña, cuyo lema es el NOLOGISMO (no seguir la lógica).

AGENCIA YERNO

La campaña cuenta con tres versiones del mismo anuncio —de 3'30'', de 1'30'' y de 40''— sirve también como homenaje a Andrea Benítez, la única skater profesional española que aspira a los JJOO de Tokio 2020. Como señalan sus creadores, "todavía hacen falta muchas Andreas para hacernos darnos cuenta de que, ni el skate es para ellos ni las cocinillas para ellas: los juguetes solo son juguetes".

Nologismo (versión corta)