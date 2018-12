Susana Guasch está embarazada. La periodista de Movistar + dará la bienvenida a su segundo hijo en abril de 2019 y este viernes ha hecho el anuncio oficial en redes sociales.

En realidad, el anuncio lo hizo un día antes su amiga Sara Carbonero, con la que coincidió en la gala 80º aniversario del diario Marca. La expresentadora de deportes de Telecinco publicó una imagen de ambas en sus stories de Instagram. En la foto, en la que Carbonero mira la barriga de su amiga, escribió un breve y revelador mensaje: "LA PRESENTADORA DEL EVENTO VENÍA CON SORPRESA".

INSTAGRAM Sara Carbonero y Susana Guasch, en la gala 80º aniversario de Marca.

17 horas después de la publicación, a Guasch (presentadora del evento de Marca) no le ha quedado otro remedio que acudir a su perfil de Instagram para hacer la confirmación oficial y dar toda la información sobre su futuro bebé.

"Una storie de @saracarbonero es como un tsunami. Sí, mamá de nuevo y me planto😅. Me tocó el gordo, ¡la parejita! En abril, si todo va bien, llega una niña que ya me tiene loquísima (me arruinaré). Gracias", ha escrito.

Susana Guasch y el también periodista Carlos Vanaclocha tienen otro hijo, Martín, que nació en abril de 2014. Su nacimiento lo anunciaron en directo los compañeros de la periodista en laSexta Deportes, Óscar Rincón y Javier Gómez, con un "ya somos tíos".