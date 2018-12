"A pastar": el rifirrafe de Clara Serra con Abascal tras criticar la "barbaridad" que propone Vox sobre violencia de género

La diputada de Podemos en la Asamblea de Madrid y presidenta de la Comisión de la Mujer, Clara Serra, ha publicado en Twitter una amplia argumentación con la que pretende explicar por qué la idea de Vox de derogar la ley de violencia de género para sustituirla por una ley de violencia intrafamiliar es "una barbaridad jurídica y política", que supone "vivir en el mundo al revés".

De este modo, Serra defiende que "para proteger 'a todos por igual'" está el Código Penal, si bien tienen que existir leyes específicas para proteger a las mujeres porque "existe una violencia con causas y manifestaciones específicas: la violencia contra las mujeres".

"Violar y asesinar a una mujer como Diana Quer es una forma de violencia machista, como las agresiones sexuales que se producen por la calle o en el trabajo o las que sufren muchas prostitutas invisibles", ha defendido Serra, antes de argumentar que "la violencia machista daña a todas las mujeres porque se ejerce contra una mujer POR SER MUJER".

"En este mundo no existe una violencia específica contra los hombres, no se es objeto de maltrato y discriminación por ser hombre, ni por ser heterosexual, ni por ser blanco", ha planteado la diputada regional de Podemos, cuyas palabras han generado miles de reacciones:

La idea según la cual, en vez de proteger a las mujeres de la violencia machista con leyes específicas, se debe hacer una ley de violencia intrafamiliar para "proteger a todos por igual", es una barbaridad jurídica y política. Es vivir en el mundo al revés. (Abro hilo) 👇🏼 — Clara Serra Sánchez (@Clara_Serra_) 15 de diciembre de 2018

Es una idea cuñada, ignorarte y peligrosa que supone lo mismo que supone la propuesta que llevaba Ciudadanos en 2015 en su programa electoral de eliminar el agravante penal de la violencia machista: supone acabar con las leyes de violencia machista. — Clara Serra Sánchez (@Clara_Serra_) 15 de diciembre de 2018

Para proteger de la violencia "a todos por igual" -mayores y jóvenes, hombres y mujeres- sea en la calle, en el trabajo o en el ámbito intrafamiliar existe una cosa que se llama Código Penal por el cual maltratar o agredir a cualquier persona es un delito. — Clara Serra Sánchez (@Clara_Serra_) 15 de diciembre de 2018

Si, aparte del Código Penal (por el cual agredir o asesinar a un hombre en el ámbito familiar es un delito) tienen que existir leyes de violencia machista es porque consideramos que existe una violencia con causas y manifestaciones específicas: la violencia contra las mujeres. — Clara Serra Sánchez (@Clara_Serra_) 15 de diciembre de 2018

Las mujeres, en todo el mundo, son objeto de una violencia particular. Por ser mujeres se nos mutila genitalmente, por ser mujeres se nos casa contra nuestra voluntad, por ser mujeres de nos agrede sexualmente, se nos maltrata y se nos mata en todos los países del mundo. — Clara Serra Sánchez (@Clara_Serra_) 15 de diciembre de 2018

Quizás hay quienes piensan que las mujeres son maltratadas en otros países pero aquí ya no. Pues no, no somos tan especiales y no, no nos hemos librado aquí en 2018 de una violencia que lleva existiendo milenios. Ya hace falta creerse especial como generación para pensar tal cosa — Clara Serra Sánchez (@Clara_Serra_) 15 de diciembre de 2018

La violencia machista no tiene relación necesaria con el ámbito intrafamiliar, no se da por eso, el ámbito familiar es uno más de los muchos ámbitos o escenarios en los que existe la violencia machista. Por eso ese concepto no aclara nada, es jurídicamente irrelevante. — Clara Serra Sánchez (@Clara_Serra_) 15 de diciembre de 2018

Desde hace ya mucho, y desde el marco de acuerdos europeos, caminamos en la dirección de leyes más amplias, que protejan a las mujeres de la violencia machista más allá del ámbito de la pareja y la ex pareja, del hogar y de la familia. — Clara Serra Sánchez (@Clara_Serra_) 15 de diciembre de 2018

Violar y asesinar a una mujer como Diana Quer es una forma de violencia machista, como las agresiones sexuales que se producen por la calle o en el trabajo o las que sufren muchas prostitutas invisibles. Estos abusos y agresiones son una forma de violencia contra las mujeres. — Clara Serra Sánchez (@Clara_Serra_) 15 de diciembre de 2018

Es la causa, la raíz, el porqué de una violencia lo que justifica jurídicamente la existencia de una ley. Es el machismo el que está detrás del control, el aislamiento y la violencia de muchos hombres a sus parejas y es el machismo el que está detrás de la violación de la Manada. — Clara Serra Sánchez (@Clara_Serra_) 15 de diciembre de 2018

Así que es la violencia machista la que requiere leyes que piensen cómo se genera, cómo se previene, se identifica y se combate una violencia que ni se previene ni se combate como otras violencias (que ocurren en el hogar o fuera de él) porque no tiene las mismas causas. — Clara Serra Sánchez (@Clara_Serra_) 15 de diciembre de 2018

¿Por qué la violencia machista tiene un agravante penal? Es decir ¿Por qué puede pasar que si un hombre mata a su mujer sea más grave que si una mujer mata a su marido? Porque, si así lo ve la justicia, podría no ser por las mismas causas y, por tanto, ser DELITOS MUY DISTINTOS. — Clara Serra Sánchez (@Clara_Serra_) 15 de diciembre de 2018

La violencia machista tiene un agravante penal porque no solamente daña a una persona particular sino AL CONJUNTO de personas o colectivo al que la persona agredida pertenece. La violencia machista daña a todas las mujeres porque se ejerce contra una mujer POR SER MUJER. — Clara Serra Sánchez (@Clara_Serra_) 15 de diciembre de 2018

Del mismo, modo una agresión racista tiene una agravante porque reproduce y perpetúa en el mundo una desigualdad. Así que si una persona blanca agrede a una persona racializada POR SERLO será penalmente más grave que si se da una agresión común hacia una persona particular. — Clara Serra Sánchez (@Clara_Serra_) 15 de diciembre de 2018

Las personas LGTBI son también objeto en este mundo de una violencia específica, para la que hacemos leyes específicas, violencia que debe tener agravante penal. Un ataque homófobo reproduce la homofobia en nuestra sociedad y atenta contra los derechos de TODAS las personas LGTBI — Clara Serra Sánchez (@Clara_Serra_) 15 de diciembre de 2018

En este mundo no existe una violencia específica contra los hombres, no se es objeto de maltrato y discriminacion por ser hombre, ni por ser heterosexual, ni por ser blanco. Si eso pasara, en el mundo al revés, habría que hacer leyes para afrontarlo. Pero ese no es nuestro mundo. — Clara Serra Sánchez (@Clara_Serra_) 15 de diciembre de 2018

Se puede ser un hombre blanco y ser agredido o asesinado por muchas razones, por una pelea callejera, por una venganza, por cobrar una herencia o por una disputa de poder, pero para todas esas violencias y delitos los hombres están perfectamente protegidos por el Código Penal. — Clara Serra Sánchez (@Clara_Serra_) 15 de diciembre de 2018

Decir que en vez de leyes de violencia machista queremos leyes de v. intrafamiliar para todos es tan absurdo como decir que en vez de leyes contra agresiones homófobas o racistas (que algunas se dan en la calle) queremos leyes contra la violencia callejera para todos por igual. — Clara Serra Sánchez (@Clara_Serra_) 15 de diciembre de 2018

Sin embargo, la reacción más llamativa a las palabras de Serra ha sido la del propio líder de Vox, Santiago Abascal, quien ha despachado las ampliar argumentaciones de Serra con un par de frases y una invitación: "El fin de la presunción de inocencia para un hombre 'no solamente daña a una persona particular sino AL CONJUNTO de personas o colectivo al que la persona pertenece'", ha escrito Abascal, antes de acusar al "feminismo supremacista" de dañar "a todos los hombres porque se ejerce contra un hombre POR SER HOMBRE".

"A pastar", ha invitado Abascal a Serra, en un mensaje que tiene cerca de 5.200 'me gusta' en cuestión de pocas horas:

El fin de la presunción de inocencia para un hombre "no solamente daña a una persona particular sino AL CONJUNTO de personas o colectivo al que la persona pertenece". El feminismo supremacista daña a todos los hombres porque se ejerce contra un hombre POR SER HOMBRE. ¡A pastar! https://t.co/QxdxXU4vrd — Santiago Abascal (@Santi_ABASCAL) 16 de diciembre de 2018

La respuesta de Serra a Abascal no se ha hecho esperar:

Este país está orgulloso de los avances que españoles y españolas hemos conquistado los últimos años. Defenderemos los derechos de las mujeres porque no queremos ni una menos. La España de hoy, Abascal, ya es feminista. Un pretendido patriota debería conocer mejor su país. — Clara Serra Sánchez (@Clara_Serra_) 16 de diciembre de 2018

Las palabras del líder de Vox a la diputada regional de Podemos ha abierto también un intenso debate en Twitter, con centenares de comentarios:

Hemos vuelto a la epoca primitiva donde unas tribus querian dominar a las otras por algun motivo o creencia inducida por brujos o sacerdotes.

Ahora en la epoca de viajes interestelares, resucitan las TRIBUS pero de GENERO !! — voz discordante󾓫󾓫󾓫󾓫󾓫󾓫󾓫󾓫󾓫󾓪󾓫󾓫󾓫󾓫 󾓫󾓫󾓫 (@jorge22094625) 16 de diciembre de 2018

Exacto. El Codigo Penal hace tiempo que ya disponía de agravante por razón de sexo y cuando una mujer es agredida por ser mujer, aumentaba la pena. Pero la LIVG lo que hizo fue convertir toda agresion no machista en machista.O sea, anular la presunción de inocencia de los varones pic.twitter.com/c1UJ8rFHQU — Rebus Stántibus (@RebusStantibus) 16 de diciembre de 2018

Estimado señor Abascal: me puede indicar, por favor, qué ley, reglamento o instrucción elimina la presunción de inocencia para los hombres? Me parece que antes de opinar viene bien estudiar, no sea que le pase como con Canal Sur.https://t.co/8GEZsWrw2n — Jacinto Morano (@tito_morano) 16 de diciembre de 2018

Soy mujer y atreverse a hablar d discriminación, discriminando y agrediendo a otro es incoherente. Las leyes no se hacen un taller d corte y costura a la medida d quien las solicita. Nadie escoge el sexo, ni el color d piel con nace. Ser heterosexual y anticomunista no es delito — MARG (@Marg1968) 16 de diciembre de 2018

Desde 2009 tan solo 0,01% (131) de las denuncias son o han sido ya condenadas en firme como falsas con la actual ley de violencia de género.

Si la eliminación habrá mucho más que perder de lo que la sociedad puede ganar.

Si usted no ve esto no puede gobernar. — Deku_stick (@bttscg) 16 de diciembre de 2018

