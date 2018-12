Dalas Review amenaza tras quedar absuelto: "Voy a cargar con todo y acabarán en prisión"

No ha dejado títere con cabeza. Poco después de conocerse la sentencia por la que ha quedado absuelto de un supuesto delito de acoso y abuso sexual a una menor, el youtuberDalas Review se ha despachado a gusto en Twitter y ha arremetido contra todos aquellos que han dudado de su inocencia.

El joven de 25 años, que se sentó en el banquillo de los acusados el 29 de noviembre por un delito cometido supuestamente en 2016, ha acudido a esta red para celebrar su absolución y poner por escrito sus ansias de venganza. "Esto no ha terminado, todavía va a seguir y el año que viene ocurrirá alguna cosa más. Seguiré luchando y esta vez, me toca denunciar a mí, y voy a cargar con todo y acabarán en prisión", ha dicho en uno de los 13 tuits que han seguido a la sentencia.

Exculpar [ex-cul-par]: Descargar a uno de culpa

(inocente, sin culpa) — Dalas Review 🍞🐝 (@DalasReview) 17 de diciembre de 2018

Dalas Review se muestra muy seguro de su inocencia e ignora que la Audiencia Provincial haya tomado esta decisión por falta de pruebas. Además, tampoco parece importarle que la resolución no sea firme y que la víctima pueda interponer un recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) en un plazo de diez días.

En sus tuits no oculta su enfado porque, según escribe, todo esto ha dañado su imagen. Como alegó en los tribunales, las acusaciones responden a una teoría conspiratoria de su exnovia y de un grupo de fans. "Ahora que soy inocente, ¿pedirán perdón? No sólo no piden perdón, sino que se justifican con 'la justicia no funciona", ha escrito.

Esta gentuza es tan repulsiva que preguntaban a los fans "¿Y si le declaran culpable le defenderás?" y ahora yo pregunto, ahora que soy inocente, ¿pedirán perdón?

No sólo no piden perdón, sino que se justifican con "la justicia no funciona". Escoria que sois.

-Dalas — Dalas Review 🍞🐝 (@DalasReview) 17 de diciembre de 2018

El joven, que también ha defendido su inocencia en un vídeo en su canal de YouTube, se ha puesto en plan victimista y ha escrito frases como que su carrera "está arruinada gracias a esta escoria infrahumana" o que ha perdido "infinitas cosas" que jamás recuperará, como la tranquilidad mental.

Pero todo esto da igual, me habéis arruinado la vida de todas maneras, da igual que haya sido absuelto, porque mi carrera está arruindada gracias a esta escoria infrahumana. Porque así es la justicia popular. Basura.

-Dalashttps://t.co/x2mZk3j1hY — Dalas Review 🍞🐝 (@DalasReview) 17 de diciembre de 2018 ¿Y ahora qué hago yo después de que mi imagen esté así? ¿Y ahora quién me devuelve todo el dinero que he perdido? Da igual que haya ganado el juicio y fuera absuelto, he perdido infinitas cosas que jamás recuperaré; como mi tranquilidad mental.

-Dalashttps://t.co/x2mZk3j1hY — Dalas Review 🍞🐝 (@DalasReview) 17 de diciembre de 2018

Tras esta reflexión llegan las amenazas. "No voy a quedarme quieto ni por un momento. Me han buscado hundir la vida y han cometido cientos de cagadas por el medio", continúa.

"Ya no sólo hablo de cosas que me hicieron directamente a mí, sino gente que estuvo jodiéndome y que en otros aspectos de su vida están cometiendo ilegalidades IMPRESIONANTES", se queja el youtuber, con residencia en Irlanda: "Han buscado que me suicidase de toda la presión que me han metido".