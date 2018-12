EEUU ultima la retirada completa de sus tropas de Siria tras la "derrota" del Estado Islámico

La Casa Blanca ha confirmado este miércoles el inicio del repliegue militar en Siria y el comienzo de una "nueva fase" de la campaña, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, haya dado por "derrotado" al grupo terrorista Estado Islámico.

"Hemos derrotado a ISIS en Siria, mi única razón para estar ahí durante la Presidencia Trump", ha dicho el mandatario en su cuenta de Twitter, sin entrar en más detalles, usando el acrónimo en inglés del grupo terrorista.

We have defeated ISIS in Syria, my only reason for being there during the Trump Presidency.