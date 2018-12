Famous gana 'OT 2018' (TVE)

Famous es el ganador de OT 2018. Con el 36% de los votos votos el concursante de Bormujos (Sevilla) se ha impuesto a sus compañeras Alba Reche y Natalia, que se han quedado como segundo y tercer finalista respectivamente. Los tres llegaron a la segunda fase de la final al quedar eliminadas en primera ronda Julia y Sabela, que se quedaron a las puertas con un 10% y un 12% de los votos respectivamente.

La sorpresa del cantante de 19 años ha sido mayúscula cuando Roberto Leal ha dicho su nombre. Su cara lo dijo todo. Es evidente que no tenía ni idea que FAMOUS GANADOR se había impuesto como uno de los Trending Topic en Twitter.

Lo que no dijo fue demasiado al coger el micrófono y alzar el premio —100.000 euros— que lo coronan como ganador de la edición más polémica del talent show de TVE. Se lo guardó para el regreso a la Academia, donde le confesó a Noemí Galera que pensaba que Alba iba a ser la ganadora y que él, en realidad, se quedaría como cuarto o quinto.

Los que sí hablaron en plató fueron sus padres, que bajaron de la grada para abrazar a su hijo nada más conocer la victoria. "Yo le puse su nombre", dijo la madre del sevillano. Nombre que, como acertadamente dijo Leal, era premonitorio.

El otro que habló fue su padre, que quiso agradecer a los fans de su hijo el apoyo. "No tengo nada que decir, nada más que felicidades. Estoy muy orgulloso", le dijo el padre. "Si sigues trabajando, vas a conseguir tu sueño. Gracias a todos", aseguró.

El intérprete puso voz a dos de las actuaciones más memorables de esta edición de Operación Triunfo. Cantó Take Me To Church, de Hozier, en la gala 4 y Uptown Funk, de Bruno Mars, en la número 10.

En la final interpretó dos temas en solitario, And I Am Telling You I'm Not Going y Tris Tras, esta última fue la primera canción que interpretó en el talent show de TVE. Su tercer tema de la noche lo interpretó junto a las otras finalistas: Sabela, Julia, Alba Reche, Natalia y Famous empezaron la gala con The Edge of Glory. Y el último llegó al terminar la gala cuando todos los 16 triunfitos interpretaron el himno de la edición: Somos.

Echando la vista atrás, Famous ha sido sin duda uno de los concursantes más discretos de esta edición. Si hay que meterlo dentro de alguna polémica,