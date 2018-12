Las únicas 7 actuaciones que recordarás de 'OT 2018'

El concurso de talentos OT 2018 se acaba. La academia de Operación Triunfo cierra sus puertas. TVE emite este miércoles la gala final de la décima edición del programa en la que Natalia, Julia, Alba Reche, Sabela y Famous luchan por la victoria.

Muchos fans de OT recuerdan años después actuaciones como el mítico Escondidos, de Chenoa y Bisbal en OT1, el Sobreviviré, de Ainhoa en la segunda edición o el Land of 1000 dances de Lorena Gómez.

Pero, esta edición, aparte de sus polémicas, ¿por qué actuaciones será recordada?

En El HuffPost hemos querido hacer una recopilación de actuaciones que debes recordar de OT 2018:

1. Alba Reche: La Llorona

La triunfita ilicitana, sin menospreciar a Verónica Romero, cantó La Llorona de Chavela Vargas en la sexta gala del programa. Gracias a esta actuación, muchos fans consideraron a esta concursante como una de las posibles ganadoras. Alba logró emocionar a todos los espectadores con su interpretación, tras las críticas recibidas por lo poco que transmitían hasta ese momento.

2. Natalia y Alba Reche: Toxic

La dirección del programa siempre ha intentado fomentar la creación de parejas amorosas con la elección de las canciones. Esta edición Natalia y Alba Reche interpretaron Toxic de Britney Spears en la gala 4 en una actuación que dejó sin aliento a todos los espectadores.

·.

3. Famous: Uptown Funk

Famous desató la euforia en el escenario con una memorable actuación de Uptown Funk, de Bruno Mars, en la gala 10. Demostró su versatilidad, ya que este tema no se parecía al resto de canciones que le habían asignado en el programa.

4. Natalia: The Scientist

La concursante navarra ha logrado llegar a la final sin ser nominada en ninguna ocasión por el jurado, que le otorgó la máxima calificación (40 puntos), la misma que recibió Amaia en su día. Una de sus actuaciones más memorables fue The Scientist, de Coldplay,en la gala 10.

5. Famous: Take me to church

Otra de las interpretaciones míticas de Famous fue cuando cantó Take me to church de Hozier durante la gala 4 en una actuación que dejó impresionado a todo el mundo.

6. Miki: Una lluna a l'aigua

La canción Una lluna a l'aigua, de Txarango, que cantó Miki en la gala 9 se convirtió en la primera vez que el idioma catalán sonó sobre el escenario de Operación Triunfo, a pesar de haberse celebrado anteriormente otras nueve ediciones del programa.

7. Julia: 90 Minutos

La concursante gaditana cantó 90 minutos, de India Martínez, en la octava gala y dejó enamorado al jurado. "¡Qué magnetismo! ¡Qué manera de meternos en tu historia! No quiero decir mucho más pero es imposible no decir que has estado brillante", le dijo Ana Torroja.

7+1. OT 2018: This is me

Los 16 triunfitos interpretaron This is me, la canción de Keala Settle para la película El gran showman, durante la primera gala del programa. Esta canción logró cautivar a la audiencia, que la consideró una especie de himno.