"Una foto mía desnuda": Amaia confiesa que lo primero que vio al salir de 'OT'

Operación Triunfo 2018 llega a su fin este miércoles. Esta misma mañana Amaia Romero, ganadora de la anterior edición del talent musical de TVE, ha visitado la Academia para darles a los triunfitos unos últimos consejos antes de la final del programa. Y desde luego que lo ha hecho.

Amaia ha sido 100% Amaia: nerviosa, risueña, con su ya mítico "buah" y repitiendo una y otra vez que la sensación de volver a pisar la Academia era muy rara. Una de las cosas que les ha contado la navarra es lo primero que vio nada más ganar el programa, durante la rueda de prensa del día siguiente.

Según ha contado Romero, les dieron unas hojas con las noticias que se habían publicado sobre ellos durante su paso por el programa para que se atuviesen a las preguntas de los periodistas. Y ahí es donde vino el problema, Amaia se encontró con lo peor que podía imaginar.

"Todavía no nos habían dado los móviles ni nada, nos estaban maquillando para la rueda de prensa y nos dieron una hoja de todo lo que había pasado sobre nosotros, para que fuésemos preparados. De repente, cogí esa hoja y lo primero que vi, antes de leer nada, fue una foto mía desnuda", ha confesado la ganadora de OT 2017, que ha indicado que tenía una cuenta en Instagram, donde subía fotos más personales. "Me empecé a agobiar muchísimo y a pensar en mi familia, en que habían visto eso", ha añadido.

"Pensé 'madre mía, mi vida se acaba' y adiós a mi carrera musical", ha detallado la extriunfita, aunque ha confesado que nunca le han preguntado por ese tema. Con esa experiencia, Romero ha querido tranquilizarles ante lo que se pudiesen encontrar este jueves. "No pasa nada, a mí me parecía un drama y nada es importante", les ha dicho. "De verdad, no ha pasado nada. Ahora para que mañana os encontréis todos desnudos", ha bromeado.

Los seguidores del programa han aplaudido la naturalidad de la concursante al hablar de este tema, que se hizo público en enero cuando alguien filtró las imágenes de su antigua cuenta de Instagram.

Durante la visita Amaia ha cantado Miedo, la canción que la alzó como ganadora del formato el año pasado, y ha conseguido emocionar a Noemí Galera, directora de la Academia. La navarra volverá al programa este miércoles para cantar durante la gala final.