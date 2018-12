La popular Lucía Galán Bertrand, más conocida como 'Lucía mi pediatra', ha compartido la conversación que escuchó en el aeropuerto entre una mujer y un camarero.

"Aquí me tenéis en el aeropuerto pensando en saltar la barra y darle un abrazo al camarero", ha escrito en Twitter antes de reproducir la conversación:

-Café con leche sin lactosa por favor.

- ¿Es usted intolerante? Lo digo porque si no lo es se podría hacer intolerante al suprimir la lactosa de la dieta

El tuit ha recibido más de 1.800 me gusta y 460 retuits en un día y, ante las dudas que han surgido en la red social, Lucía ha explicado que, si consumes una dieta sin lactosa, tu organismo deja de producir la lactasa, que es la enzima encargada de "digerir"la lactosa.

"Al no haber lactosa, el cuerpo interpreta que no hace falta lactasa. Con el tiempo al reintroducir la lactosa y ya no tener lactasa, podrías tener problemas", ha indicado.

Podrías tener síntomas digestivos: diarrea, gases, dolor abdominal... sí, es bastante frecuente. En niños lo vemos habitualmente cuando los padres deciden dar una leche sin lactosa durante tiempo, al reintroducir la leche normal, ya no la toleran. — Lucía, mi Pediatra (@luciapediatra) 19 de diciembre de 2018

"Podrías tener síntomas digestivos: diarrea, gases, dolor abdominal... sí, es bastante frecuente. En niños lo vemos habitualmente cuando los padres deciden dar una leche sin lactosa durante tiempo, al reintroducir la leche normal, ya no la toleran", ha añadido.

La médica ha especificado que "normalmente todos nacemos tolerantes, es decir, con lactasa. "Con el paso de los años, un porcentaje de población va perdiendo actividad de la enzima", ha señalado.