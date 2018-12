Los concursos de la tele en los que participan niños nunca están exentos de polémica y la nueva edición de MasterChef Junior (La 1) que arrancó este domingo no iba a ser una excepción.

Las primeras críticas de la temporada no se hicieron esperar mucho en redes sociales y llegaron tras la primera prueba que tuvieron que superar los concursantes.

Al primer programa acudieron 25 niños preseleccionados, que tuvieron que realizar una prueba para obtener uno de los 16 delantales que los convertiría en concursantes de pleno derecho y aspirantes a ganar la sexta edición del programa. Nueve se quedarían fuera.

Hasta ahí lo normal en este tipo de concursos. El problema vino después de la prueba, con el método escogido para comunicar a los niños si habían superado o no la prueba.

Para comunicar si los participantes habían sido seleccionados, el programa usó un huevo gigante que se abría por la mitad. De uno en uno, cada niño se tuvo que poner delante del huevo y esperar el veredicto. Si se abría, estaba dentro. Si no, caía eliminado antes de empezar, quedándose a las puertas del concurso.

Los nervios que pasaron los niños mientras esperaban el resultado y la decepción que sufrieron los que se quedaron fuera, viendo delante de todos sus compañeros que su huevo no se abría, hicieron que a muchos se les rompiese el corazón.

Los espectadores echaron mano entonces de las redes sociales para quejarse, una vez más, de la excesiva presión a la que se somete a los niños y del cruel método de selección empleado.

Me parece una crueldad para los que no entran lo del huevo #masterchefjunior

Qué cruel me parece la forma que han tenido en #Masterchefjunior para seleccionar a los 16 aspirantes. ¿Era necesario para tener más audiencia tener que ver a los niños llorar? @tve_tve @MasterChef_es

#masterchefjunior y no es más fácil nombrar solo a los chiquillos que pasan a la siguiente fase y no dejar los que no con cara de pena mirando un huevo?