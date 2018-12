Lucía Etxebarria se cubre de gloria con el comentario sobre su cena solidaria con el padre Ángel

La acción solidaria que la escritora Lucía Etxebarria emprendió esta Nochebuena se ha vuelto en su contra. La autora de Beatriz y los cuerpos celestes decidió pasar la noche del 24 de diciembre con el Padre Ángel y participar en la cena solidaria que Mensajeros de la Paz organizó en el Museo del Prado de Madrid.

El problema no fue ese (¡todo lo contrario!), el lío surgió por las palabras que la autora decidió utilizar para contar su experiencia en Twitter.

"Hoy he tenido el honor de cenar con el @Padre__Angel. He compartido mesa con siete personas sin recursos a los que no conocía de nada. Una situación en principio un poco incómoda (y encima sin alcohol) pero...", escribió en el primero de los cinco mensajes de su hilo, en el que están las palabras que despertaron las críticas de sus seguidores.

Hoy he tenido el honor de cenar con el @Padre__Angel He compartido mesa con siete personas sin recursos a los que no conocía de nada. Una situación en principio un poco incómoda ( y encima sin alcohol) pero... https://t.co/ffN2Rqn1ck

El comentario "(y encima sin alcohol)" no pasó desapercibido para los usuarios de red social, que rápidamente se echaron sobre la escritora para tacharla de "clasista" y "llena de prejuicios". Además, hubo muchos que le dieron la vuelta a la tortilla y apuntaron que quienes realmente hubiesen necesitado alcohol para sobrellevar la cena eran sus compañeros de mesa.

Polémica y críticas a un lado, Etxebarria contó en el hilo que fue una noche de "risas" y que ahora ve "el mundo desde otro prisma". Puestos a confesar, hay cenas de los Premios Planeta en las que se ha divertido menos.

En fin. Me lo he pasado muy bien. Pensé que sería un rollo "Plácido" de Berlanga, pero ha sido una experiencia muy enriquecedora y divertida Gracias al @Padre_Angel y a los voluntarios. Sobre todo a María pic.twitter.com/pbw2x9lcJ7

Bueno, solo decir que he estado en cenas de Premios Planeta en las que me he divertido menos. Por cierto, uno de mis compañeros, que vive con 400 € al mes y come cada día en un comedor social es fan de Mark Richter. Sí, de Richter https://t.co/SMFW7W0sTo

Al final he hecho unos amigos y unas risas y he visto el mundo desde otro prisma. Uno de mis compañeros de mesa hoy duerme en un cajero . Sigo. pic.twitter.com/NE2oiuOhoq

Sobre esta noche también escribió en Instagram, donde hizo una larga reflexión sobre que ella bien podría haber estado en el lugar de sus compañeros de mesa. "Yo hubiera podido acabar en la calle perfectamente. Tengo familia, por supuesto, y se ocupan de mí. Pero de no haberla tenido, y en el nivel de confusión en el que estuve, ¿dónde habría acabado?", dice en su publicación.

Me fui de mi casa a los 18 años. (Las razones las entendéis si leéis la novela Por qué el amor nos duele tanto), Me metí en muchos líos. He dormido en la calle muchas veces. En Ámsterdam, en Londres, en Madrid. En parques y en estaciones. Sobre todo en estaciones. Tuve mucha suerte y no caí en picado, pero podía haberme quedado estancada ahí.

Hay un mito según el cual las personas sin hogar son todas extranjeros, drogadictos o alcohólicos. Es un mito. Ayer estuve cenando con ocho personas sin hogar. Solo dos eran extranjeros. Uno de ellos estuvo hablando conmigo sobre Stephen King y Mark Richter (un músico de contemporánea bastante rarito). Otro escribía poesía. Y el que escribía poesía dormía cada noche en un cajero. Sus poesías no eran gran cosa, pero sus dibujos eran increíbles, buenos de verdad.

Los humanos solemos caer en lo que se llama "ilusión de invulnerabilidad". La tendencia a creer "esto no me puede pasar a mí". A mí no me violarían porque nunca voy por sitios oscuros, yo nunca sería una mujer maltratada porque tengo mucho carácter, yo nunca caería en las drogas porque tengo mucho autocontrol, yo nunca acabaría en la calle.

Yo hubiera podido acabar en la calle perfectamente. Tengo familia, por supuesto, y se ocupan de mí. Pero de no haberla tenido, y en el nivel de confusión en el que estuve, ¿dónde habría acabado?

Las crisis económicas dan siempre pie a discursos insolidarios hacia el inmigrante o el pobre, para que le veamos como a alguien diferente, o aprovechado. Y no es tan diferente de ti o de mi.

Gracias #MensajerosPorLaPaz por esta oportunidad. Si vives en Madrid recuerda que MplP es una organización LAICA aunque la lleve un sacerdote y que si quieres colaborar con alimentos, ropa, dinero o tu tiempo, solo tienes que ir a la Iglesia de San Antón. Hortaleza 63, Madrid. #Navidad