Críticas a 'Espejo Público' (Antena 3) por esta entrevista a un gitano votante de Vox

El programa matinal de Antena 3, Espejo Público, presentado por Susanna Griso, está recibiendo durísimas críticas en Twitter por su entrevista a Húngaro Jiménez, "el gitano que votó a Vox" en las elecciones andaluzas del pasado 2 de diciembre.

Una entrevista en la que Jiménez ha asegurado que vota a la formación ultraderechista por su defensa de la unidad de España y por su discurso anti inmigración.

Uno de los tertulianos le ha preguntado si como gitano, es decir, "como parte de un colectivo discriminado", no empatiza con colectivos inmigrantes a los que Vox discrimina y Jiménez ha asegurado que los gitanos sí se mezclan con "los no gitanos" pero que "los marroquíes no se relacionan con los del país". "Tú vas a un barrio marroquí y es como los judíos antiguamente", ha dicho el entrevistado.

La entrevista ha provocado duras críticas en Twitter, que han ido desde quienes consideran que Espejo Público está "blanqueando" a la ultraderecha, hasta quienes critican al programa de Antena 3 por "reírse" de un votante de Vox.

Después hablamos de estigmatizar...un gitano defendiendo a VOX, como si fuera un circo...vaya tela con #AdiósSusanaESP — Juan Carrascal (@jcarrascaldiaz) 27 de diciembre de 2018

Y después de la campaña "los andaluces prefieren el paro a trabajar" de ayer, hoy vienen en #EspejoPúblico con un gitano xenófobo votante de VOX para probar no sé qué punto y seguir con el blanqueo. — Malcor ۞ 113 #FuckIt (@malcornoque) 27 de diciembre de 2018

Ahora en @susannagriso un votante gitano de vox que intentó convencer en la cena de nochebuena a toda su familia.

No sois serios.Sacad a un votante de podemos,a otro del @psoe ,a otro del @PPopular etc al menos no seríais tan ridiculos ni tan claro el sectarismo. — La comparsa (@EnTortugas) 27 de diciembre de 2018

A un paso del premio Pulitzer, entrevista en directo en espejo público a un gitano que vota a VOX #AdiósSusana#PeriodismoDeAltura — Gorka Mauleon (@gmauleon) 27 de diciembre de 2018

Es vergonzoso como habéis buscado a un chico gitano para defender las medidas de Vox!! #adiósSusanaESP — InvestmentRB (@InversionesRB) 27 de diciembre de 2018

Mira que no apoyo a VOX, pero despertarte y ver cómo cogen a un gitano y se empiezan a reír de el para dejar a VOX mal... Lo que hacen con esto es dejarse mal a ellos mismos🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️ vaya telita https://t.co/MYmuov9GVx — Fran Cañestro (@fraancanestro) 27 de diciembre de 2018

Entrevista a un gitano onubense para explicar por qué es el único de su familia en votar a VOX. A los tertulianos les da la risa. Es lamentable utilizar este tipo de artimañas @antena3com. No ridiculicen a la gente y fomenten los tópicos, por favor. Ya vale. — MJ (@mary_maryjo) 27 de diciembre de 2018

Que nivelon de programa, haciendo quedar mal a un chaval gitano por defender a VOX, no valeis un duro. #AdiosSusanaESP — Jorge Toscano (@jorgetosky) 27 de diciembre de 2018

La aparición del gitano que vota a VOX ya me ha parecido lo más lamentable que se puede hacer en periodismo. #AdiosSusanaEsp — Vicente De La Mancha (@donvidelamancha) 27 de diciembre de 2018